'Đại gia' Hàn Quốc rót 21 triệu USD vào Việt Nam khai thác loại khoáng sản nước ta có trữ lượng đứng thứ hai thế giới

LS Eco Energy

Hội đồng quản trị của LS Eco Energy (đã phê duyệt kế hoạch đầu tư khoảng 28,5 tỷ won (tương đương 21 triệu USD) để xây dựng hạ tầng sản xuất kim loại đất hiếm tại Việt Nam.

Theo phương án huy động vốn, doanh nghiệp dự kiến thu về khoảng 10,7 tỷ won (~195 tỷ đồng) từ việc chuyển nhượng 297.303 cổ phiếu quỹ cho cổ đông lớn nhất là tập đoàn mẹ LS Cable & System Ltd.

Toàn bộ nguồn lực này được tập trung để thiết lập cơ sở kim loại hóa đất hiếm tại chi nhánh LSCV (TP.HCM), với mục tiêu chuyển hóa oxit đất hiếm thành kim loại tinh chế - một công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao mà hiện nay ngoài Trung Quốc, chỉ một số ít quốc gia như Mỹ và Nhật Bản có khả năng sản xuất thương mại quy mô lớn.

Dự án tại Việt Nam đóng vai trò là "mắt xích" trung nguồn trong chuỗi giá trị tích hợp mà tập đoàn này đang xây dựng. Cụ thể, oxit đất hiếm do các đơn vị khai khoáng toàn cầu cung cấp sẽ được đưa về cơ sở tại TP.HCM để tinh chế thành kim loại thành phẩm, sau đó phục vụ sản xuất nam châm vĩnh cửu cho các ngành hạ nguồn thông qua mạng lưới sản xuất quốc tế của LS Cable & System.

Trước đó, vào tháng 1/2024, LS Eco Energy đã ký kết thỏa thuận với Công ty CP Tập đoàn đầu tư khoáng sản Hưng Thịnh về việc nhận cung ứng 500 tấn oxit đất hiếm mỗi năm.

Thỏa thuận này bị gián đoạn do cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tại Công ty Hưng Thịnh vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn đánh giá cao tiềm năng đất hiếm tại Việt Nam và tiến hành nhiều bước chuẩn bị để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực này.

Tại buổi làm việc hồi tháng 5/2025 với Bộ Công Thương, lãnh đạo tập đoàn đã đề xuất Chính phủ xem xét hỗ trợ về hành lang pháp lý, cải tiến quy định cấp phép và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm liên kết với các mỏ có tiềm năng cao khác và bắt tay với các đơn vị nghiên cứu như Đại học Quốc gia Seoul để chuyển giao công nghệ, nhằm xây dựng chuỗi giá trị nội địa ổn định và bài bản.

Việc bắt tay với đối tác nội địa cho thấy tham vọng kết hợp giữa nguồn lực bản địa và mạng lưới cung ứng quốc tế, nhằm đảm bảo tính ổn định cho chuỗi giá trị trong bối cảnh Việt Nam sở hữu trữ lượng đất hiếm lên tới 22 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới theo số liệu của USGS.

Về cấu trúc vận hành, LS Eco Energy hiện là pháp nhân nắm giữ vốn của tập đoàn LS tại Việt Nam thông qua hai đơn vị trực tiếp là LS-VINA (Hải Phòng) và LSCV (TP.HCM). Trong đó, LS-VINA duy trì vị thế là nhà sản xuất có quy mô lớn trong ngành cáp điện nội địa với thâm niên gần 30 năm, tập trung ở phân khúc cáp trung thế, hạ thế và các dòng cáp cao thế phục vụ hệ thống lưới điện quốc gia.

Sức khỏe tài chính của LS Eco Energy ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể khi doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt khoảng 869 tỷ won (~15.800 tỷ đồng). Trong 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp đạt 53,7 tỷ won (~977 tỷ đồng), chính thức vượt qua mức thực hiện của cả năm 2024 là 44,8 tỷ won (~815 tỷ đồng).

Sự hậu thuẫn từ công ty mẹ LS Cable & System - Tập đoàn có doanh thu hàng năm vượt ngưỡng 3,4 tỷ USD - cho thấy quyết tâm của chaebol Hàn Quốc trong việc khép kín chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược, từ việc tinh luyện tại Việt Nam đến khâu chế tạo thành phẩm phục vụ các ngành công nghiệp tương lai như xe điện và robot.