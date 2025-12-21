Việt Nam trở thành thị trường chiến lược tiếp theo của BTL Aesthetics

Sự kiện BTL Regional Summit & Awards Gala 2025 tại Phú Quốc vừa qua là một cột mốc mới cho thấy Việt Nam đang dần khẳng định vị trí của một thị trường tiềm năng trong lĩnh vực này.

Nền kinh tế tăng trưởng ổn định trong những năm qua là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển của tầng lớp trung lưu tại các khu đô thị lớn. Nhóm khách hàng này không chỉ gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc cá nhân, mà còn ưu tiên lựa chọn các giải pháp công nghệ, với tiêu chí an toàn và hiệu quả lâu dài.

Trong lĩnh vực thẩm mỹ, điều này thể hiện rõ qua sự dịch chuyển sang các công nghệ không xâm lấn nhờ hiệu quả cao, ít rủi ro, không yêu cầu thời gian hồi phục và có khả năng duy trì kết quả lâu dài. Theo báo cáo của IMARC Group và Data Bridge Market Research, các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia được xem là điểm tăng trưởng nổi bật của thị trường thẩm mỹ không xâm lấn, với tốc độ dự báo đạt 17 – 20%/năm.

Song song đó, thị trường sức khoẻ tinh thần tại Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn hình thành rõ nét hơn. Theo thống kê của Bộ Y tế, có đến 14,9% dân số tại Việt Nam đang mắc phải các chứng rối loạn tâm thần phổ biến. Đáng chú ý, tỷ lệ ngày càng trẻ hoá, cho thấy áp lực công việc, tốc độ đô thị hoá nhanh và lối sống cường độ cao khiến các vấn đề về căng thẳng, mất ngủ và rối loạn cảm xúc trở thành mối quan tâm chính của nhóm khách hàng trung lưu và cao cấp. Đây là nền tảng cho sự hình thành "nền kinh tế sức khoẻ tinh thần" – một phân khúc đang tăng trưởng mạnh tại nhiều thị trường phát triển và bắt đầu được khai thác tại Việt Nam thông qua các giải pháp công nghệ.

Trong bối cảnh đó, BTL Aesthetics sở hữu những lợi thế cạnh tranh vượt trội. Được thành lập từ năm 1993, BTL là một trong số ít các tập đoàn trong ngành thẩm mỹ kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển (R&D) đến quy trình sản xuất tại châu Âu. Mô hình này cho phép BTL duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đồng thời xây dựng danh mục sản phẩm dựa trên dữ liệu lâm sàng và hơn ba thập kỷ ứng dụng thực tế. Với hơn 500.000 thiết bị đã được lắp đặt tại hơn 80 quốc gia, BTL không chỉ có thị phần lớn mà còn tích luỹ được lượng dữ liệu vận hành và điều trị đáng kể, trở thành yếu tố then chốt để cải tiến công nghệ và tối ưu hoá hiệu suất đầu tư cho đối tác phòng khám.

Với xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam, các thiết bị tiên tiến của BTL đang ngày càng được ưa chuộng, với EMFACE® là minh chứng điển hình. Thiết bị này lưu hành bởi BTL Việt Nam, được các phòng khám ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng cải thiện cấu trúc cơ và chất lượng da mà không cần can thiệp xâm lấn. Đây có thể coi là một sản phẩm cùng lúc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với kết quả tự nhiên, và kỳ vọng của phòng khám đối với công nghệ hiệu suất cao, dễ tích hợp và tạo nguồn doanh thu ổn định. Tỷ lệ ứng dụng ngày càng cao của EMFACE® phản ánh rõ xu hướng công nghệ thẩm mỹ dựa trên cơ sở khoa học đang hình thành tại Việt Nam.

Ở một khía cạnh khác, EXOMIND™ đánh dấu bước mở rộng của BTL Aesthetics sang lĩnh vực sức khỏe tinh thần, mở ra tiềm năng tăng trưởng mới. Dựa trên nền tảng khoa học thần kinh, EXOMIND™ giúp các phòng khám mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực chăm sóc tinh thần, từ đó gia tăng giá trị vòng đời khách hàng và đa dạng hoá nguồn doanh thu. Đối với các nhà đầu tư và doanh nhân, đây là tín hiệu cho thấy ranh giới giữa thẩm mỹ và chăm sóc tinh thần đang dần được xoá nhoà, tạo nên một mô hình kinh doanh tích hợp có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Cuối tháng 11 vừa qua, BTL đã tổ chức Regional Summit & Awards Gala 2025 tại Phú Quốc, quy tụ các chuyên gia hàng đầu từ Mỹ, Anh, Úc và Hong Kong (Trung Quốc) và khách mời đặc biệt ca sĩ – diễn viên Chung Gia Hân đến từ Hong Kong. Đây là sự kiện cho thấy chiến lược đầu tư của BTL tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với Việt Nam được lựa chọn làm điểm kết nối giữa các chuyên gia quốc tế, đối tác khu vực và xu hướng công nghệ mới. Thông qua đó, BTL củng cố mạng lưới chuyên môn, cập nhật dữ liệu doanh nghiệp cũng như chia sẻ các báo cáo và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực thẩm mỹ.

Sự kiện BTL Regional Summit & Awards Gala 2025 tại Phú Quốc.

Tại đây, BTL đã trao APAC Hall of Fame Award (tạm dịch: Giải thưởng Vinh danh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) để ghi nhận vai trò quan trọng của các đối tác trong việc thúc đẩy mức độ ứng dụng công nghệ và góp phần đưa di sản công nghệ của BTL đến gần hơn với người dung, trong đó có nhiều đơn vị từ Việt Nam và khu vực bao gồm: NuMe Clinic (Hong Kong), The Aivee Clinic và Belo Medical Group (Philippines), TRAYCE Laser & Skincare (Việt Nam), Medicskin Medical Skincare Centre (Hong Kong), The Queen (Myanmar), Estelab Clinic (Nga) và Mira Clinic (Úc).

Từ góc nhìn dài hạn, thị trường thẩm mỹ Việt Nam đang tiến dần đến mô hình kết hợp với sức khoẻ tinh thần, thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp khoa học, khả năng mở rộng danh mục sản phẩm và duy trì tăng trưởng bền vững. Trong giai đoạn đổi mới tiếp theo, những thị trường có nền kinh tế ổn định, tiêu dùng chất lượng cao và ứng dụng công nghệ nhanh sẽ có lợi thế hơn – và Việt Nam là một trong những quốc gia hiện đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó. Với năng lực R&D và công nghệ tiên tiến, BTL đang chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới, với định hướng Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ, mà là một mắt xích quan trọng trong chiến lược khu vực và toàn cầu.

Đơn vị sở hữu số lưu hành tại Việt Nam: Công Ty TNHH BTL Việt Nam

Căn 19, Đường Đ6, khu biệt thự Sài Gòn Pearl - Số 92, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà sản xuất: BTL Industries Limited

Sản xuất tại: Châu Âu