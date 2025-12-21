629 nhân viên của Xếp dỡ Hải An sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá hời

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu ESOP cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, người lao động thuộc công ty và các công ty con.

Tỷ lệ phát hành là 1,48% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Cổ phiếu mới phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Xếp dỡ Hải An dự kiến thu về gần 25 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

Ảnh minh họa

Kết phiên giao dịch ngày 19/12/2025, cổ phiếu HAH giao dịch ở mức 57.500 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá phát hành cổ phiếu ESOP sắp tới sẽ rẻ hơn 82,6% với thị giá hiện tại.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý I/2026, ngay sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP của công ty.

Trong danh sách cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP lần này cho thấy, ông Vũ Thanh Hải- Chủ tịch HĐQT dự kiến được phân phối nhiều nhất với 82.400 cổ phiếu, tiếp đến là ông Vũ Ngọc Sơn- Cố vấn cao cấp dự kiến được phân phối 66.400 cổ phiếu; ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Thành viên HĐQT điều hành được mua 56.700 cổ phiếu,...

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 diễn ra ngày 8/12/2025 vừa qua, các cổ đông của Xếp dỡ Hải An đã thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Cụ thể, theo kế hoạch kinh doanh mới, tổng sản lượng kinh doanh của công ty dự kiến 1.466.000 TEU, tăng 0,8% so với kế hoạch ban đầu; tổng doanh thu ước đạt 5.057 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế dự đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 31,8%.

Được biết, Xếp dỡ Hải An muốn tăng chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau khi đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Xếp dỡ Hải An mang về doanh thu thuần gần 3.791,5 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 1.040,9 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Theo kế hoạch kinh doanh ban đầu, doanh nghiệp dự kiến mang về doanh thu 4.556 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 865 tỷ đồng trong năm 2025.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 83,2% kế hoạch doanh thu và 120,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Xếp dỡ Hải An tăng 12,2% so với đầu năm, lên mức gần 8.265,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.230,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6%.



