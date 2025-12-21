PV Power tăng vốn điều lệ vượt 27.800 tỷ đồng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, MCK: POW, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, tính đến ngày 11/12/2025, PV Power đã hoàn tất phát hành hơn 444,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cho 48.268 cổ đông, còn lại 6.108 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Trong đó, PV Power phát hành gần 93,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:4, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, PV Power cũng phát hành gần 351,3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn được lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của PV Power.

Sau các đợt phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của PV Power tăng từ hơn 2,3 tỷ cổ phiếu lên gần 2,8 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 23.418,7 tỷ đồng lên hơn 27.868,2 tỷ đồng.

Ngoài 2 phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, ngày 11/12/2025 vừa qua, PV Power cũng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán hơn 281 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 12 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 18-29/12/2025. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 18/12/2025 đến 6/1/2026.

Với số tiền 2.810 tỷ đồng dự kiến thu về, POW sẽ dùng 2.399,2 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 19/2022/NT34-08-PVP&SCT+LLM; 411 tỷ đồng dùng để thanh toán hợp đồng mua bán khí LNG Tái hóa phục vụ giai đoạn chạy thử cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 613/2024/PVGas/QNLK-PVPOWER/B1.

Nếu hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần này, vốn điều lệ của PV Power dự kiến sẽ tăng từ 27.868,2 tỷ đồng lên mức 30.678,5 tỷ đồng.



