Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PV Power tăng vốn điều lệ vượt 27.800 tỷ đồng

21-12-2025 - 18:22 PM | Doanh nghiệp

Tính đến ngày 11/12/2025, PV Power đã hoàn tất phát hành hơn 444,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cho 48.268 cổ đông, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 27.868,2 tỷ đồng.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, MCK: POW, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, tính đến ngày 11/12/2025, PV Power đã hoàn tất phát hành hơn 444,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cho 48.268 cổ đông, còn lại 6.108 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Trong đó, PV Power phát hành gần 93,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:4, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty.

PV Power tăng vốn điều lệ vượt 27.800 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, PV Power cũng phát hành gần 351,3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn được lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của PV Power.

Sau các đợt phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của PV Power tăng từ hơn 2,3 tỷ cổ phiếu lên gần 2,8 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 23.418,7 tỷ đồng lên hơn 27.868,2 tỷ đồng.

Ngoài 2 phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, ngày 11/12/2025 vừa qua, PV Power cũng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán hơn 281 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 12 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 18-29/12/2025. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 18/12/2025 đến 6/1/2026.

Với số tiền 2.810 tỷ đồng dự kiến thu về, POW sẽ dùng 2.399,2 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 19/2022/NT34-08-PVP&SCT+LLM; 411 tỷ đồng dùng để thanh toán hợp đồng mua bán khí LNG Tái hóa phục vụ giai đoạn chạy thử cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 613/2024/PVGas/QNLK-PVPOWER/B1.

Nếu hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần này, vốn điều lệ của PV Power dự kiến sẽ tăng từ 27.868,2 tỷ đồng lên mức 30.678,5 tỷ đồng.


Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
pv power

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Đại gia' Hàn Quốc rót 21 triệu USD vào Việt Nam khai thác loại khoáng sản nước ta có trữ lượng đứng thứ hai thế giới

'Đại gia' Hàn Quốc rót 21 triệu USD vào Việt Nam khai thác loại khoáng sản nước ta có trữ lượng đứng thứ hai thế giới Nổi bật

Hàng triệu cổ phần của Giày Thượng Đình và chủ thương hiệu mì gói “Hai con tôm” được săn đón ra sao?

Hàng triệu cổ phần của Giày Thượng Đình và chủ thương hiệu mì gói “Hai con tôm” được săn đón ra sao? Nổi bật

Lọc hóa dầu Bình Sơn kỳ vọng lãi sau thuế hơn 2.160 tỷ đồng trong năm 2026

Lọc hóa dầu Bình Sơn kỳ vọng lãi sau thuế hơn 2.160 tỷ đồng trong năm 2026

12:48 , 21/12/2025
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chỉ ra “linh hồn” của một trung tâm tài chính

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chỉ ra “linh hồn” của một trung tâm tài chính

12:28 , 21/12/2025
629 nhân viên của Xếp dỡ Hải An sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá hời

629 nhân viên của Xếp dỡ Hải An sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá hời

11:46 , 21/12/2025
Gia đình Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu DIG

Gia đình Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu DIG

11:45 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên