Lọc hóa dầu Bình Sơn kỳ vọng lãi sau thuế hơn 2.160 tỷ đồng trong năm 2026

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (MCK: BSR, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 tạm thời.

Cụ thể, trong năm 2026, Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tiếp tục tập trung vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định và liên tục ở công suất tối ưu, cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường và phòng chống cháy nổ tại nhà máy.

Song song đó, chủ động linh hoạt trong công tác mua dầu thô và nguyên liệu trung gian; xây dựng chiến lược, kế hoạch mua phù hợp để đảm bảo nguồn cung ổn định và tối ưu chi phí.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng sản xuất của Lọc hóa dầu Bình Sơn trong năm 2026 dự kiến đạt gần 7,7 triệu tấn. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm dầu diesel ước đạt hơn 3,5 triệu tấn, xăng RON 95 ước đạt gần 2,4 triệu tấn,...

Nguồn: BSR

Về kế hoạch tài chính hợp nhất, Lọc hóa dầu Bình Sơn đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 154.140 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm chính ước đạt 86.842 tỷ đồng; doanh thu từ sản phẩm mới ước đạt 57.061 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh quốc tế ước đạt 2.225 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.405 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.162 tỷ đồng, đồng thời nộp ngân sách Nhà nước khoảng 12.595 tỷ đồng.

Về kế hoạch chia cổ tức, Lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến chi 1.001 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 200 đồng (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2025).

Ngoài ra, Lọc hóa dầu Bình Sơn lên kế hoạch đầu tư trong năm 2026 với tổng vốn dự kiến 8.578 tỷ đồng, bao gồm 8.454 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản và 124 tỷ đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị. Toàn bộ nguồn vốn sẽ được lấy từ vốn chủ sở hữu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn mang về doanh thu thuần gần 103.956,8 tỷ đồng, tăng 19,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.154,7 tỷ đồng, tăng 219,5%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 5,1% so với đầu năm, xuống còn 83.843,7 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền gửi có kỳ hạn ghi nhận gần 31.112 tỷ đồng, tăng 121,9% so với đầu năm và chiếm 37,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 26.389,9 tỷ đồng, giảm 19,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 14.137 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng nợ.



