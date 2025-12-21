Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lọc hóa dầu Bình Sơn kỳ vọng lãi sau thuế hơn 2.160 tỷ đồng trong năm 2026

21-12-2025 - 12:48 PM | Doanh nghiệp

Lọc hóa dầu Bình Sơn vừa lên kế hoạch kinh doanh tạm thời cho năm 2026 với mục tiêu doanh thu dự kiến đạt 154.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.162 tỷ đồng.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (MCK: BSR, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 tạm thời.

Cụ thể, trong năm 2026, Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tiếp tục tập trung vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định và liên tục ở công suất tối ưu, cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường và phòng chống cháy nổ tại nhà máy.

Song song đó, chủ động linh hoạt trong công tác mua dầu thô và nguyên liệu trung gian; xây dựng chiến lược, kế hoạch mua phù hợp để đảm bảo nguồn cung ổn định và tối ưu chi phí.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng sản xuất của Lọc hóa dầu Bình Sơn trong năm 2026 dự kiến đạt gần 7,7 triệu tấn. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm dầu diesel ước đạt hơn 3,5 triệu tấn, xăng RON 95 ước đạt gần 2,4 triệu tấn,...

Lọc hóa dầu Bình Sơn kỳ vọng lãi sau thuế hơn 2.160 tỷ đồng trong năm 2026- Ảnh 1.

Nguồn: BSR

Về kế hoạch tài chính hợp nhất, Lọc hóa dầu Bình Sơn đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 154.140 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm chính ước đạt 86.842 tỷ đồng; doanh thu từ sản phẩm mới ước đạt 57.061 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh quốc tế ước đạt 2.225 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.405 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.162 tỷ đồng, đồng thời nộp ngân sách Nhà nước khoảng 12.595 tỷ đồng.

Về kế hoạch chia cổ tức, Lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến chi 1.001 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 200 đồng (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2025).

Ngoài ra, Lọc hóa dầu Bình Sơn lên kế hoạch đầu tư trong năm 2026 với tổng vốn dự kiến 8.578 tỷ đồng, bao gồm 8.454 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản và 124 tỷ đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị. Toàn bộ nguồn vốn sẽ được lấy từ vốn chủ sở hữu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn mang về doanh thu thuần gần 103.956,8 tỷ đồng, tăng 19,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.154,7 tỷ đồng, tăng 219,5%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 5,1% so với đầu năm, xuống còn 83.843,7 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền gửi có kỳ hạn ghi nhận gần 31.112 tỷ đồng, tăng 121,9% so với đầu năm và chiếm 37,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 26.389,9 tỷ đồng, giảm 19,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 14.137 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng nợ.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Đại gia' Hàn Quốc rót 21 triệu USD vào Việt Nam khai thác loại khoáng sản nước ta có trữ lượng đứng thứ hai thế giới

'Đại gia' Hàn Quốc rót 21 triệu USD vào Việt Nam khai thác loại khoáng sản nước ta có trữ lượng đứng thứ hai thế giới Nổi bật

Hàng triệu cổ phần của Giày Thượng Đình và chủ thương hiệu mì gói “Hai con tôm” được săn đón ra sao?

Hàng triệu cổ phần của Giày Thượng Đình và chủ thương hiệu mì gói “Hai con tôm” được săn đón ra sao? Nổi bật

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chỉ ra “linh hồn” của một trung tâm tài chính

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chỉ ra “linh hồn” của một trung tâm tài chính

12:28 , 21/12/2025
629 nhân viên của Xếp dỡ Hải An sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá hời

629 nhân viên của Xếp dỡ Hải An sắp được mua cổ phiếu ESOP với giá hời

11:46 , 21/12/2025
Gia đình Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu DIG

Gia đình Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp hơn 2,6 triệu cổ phiếu DIG

11:45 , 21/12/2025
Sự thật vụ mất hơn nửa tỉ đồng tại công ty vàng bạc ở Cần Thơ

Sự thật vụ mất hơn nửa tỉ đồng tại công ty vàng bạc ở Cần Thơ

11:42 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên