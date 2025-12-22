SGN ‘rót’ thêm hơn 343 tỷ đồng vào công ty làm dự án tại sân bay Long Thành

Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (MCK: SGN, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - Long Thành.

Cụ thể, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - Long Thành dự kiến tăng vốn điều lệ từ 333 tỷ đồng lên 790,38 tỷ đồng, tương đương vốn góp thêm là 457,38 tỷ đồng. Hình thức góp vốn là các cổ đông hiện hữu góp vốn bằng tiền theo tỷ lệ vốn góp.

Trong đó, SGN đang góp vốn 249,75 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 75%, dự kiến sẽ góp thêm hơn 343 tỷ đồng nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu vốn tại Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - Long Thành.

Theo tìm hiểu, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - Long Thành được thành lập ngày 24/3/2025, ngành nghề chính gồm các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Trụ sở chính đặt tại KV2 - khu vực E-07 và E-11 Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2025 diễn ra ngày 6/3/2025, SGN đã thông qua chủ trương thành lập pháp nhân mới để tổ chức thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó, SGN nắm 75% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội (HGS) nắm 25% vốn điều lệ.

Hồi đầu tháng 12/2024, liên danh SGN và HGS đã được Bộ GTVT lựa chọn là nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Trong liên danh này, SGN nắm vai trò chủ đạo với 75% vốn góp, phần còn lại thuộc về đối tác là HGS. Điểm đáng chú ý là cả 2 doanh nghiệp đều cam kết sử dụng hoàn toàn vốn chủ sở hữu, không huy động nguồn vay bên ngoài.

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam với trách nhiệm là bên mời thầu ký kết và quản lý hợp đồng trên cơ sở kết quả bộ đã phê duyệt tại quyết định nêu trên để tổ chức, triển khai các bước tiếp theo.

Việc đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành bao gồm gói thầu số 1 và số 2.

Mỗi dự án được thực hiện trên khu đất hơn 7.000 m2 và có giá trị đầu tư sơ bộ khoảng 781 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện trong khoảng 18 tháng cùng thời hạn dự án trong khoảng 24 năm 8 tháng.

SGN và HGS hiện đều đang có vốn của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (MCK: ACV, sàn UPCoM) với tỷ lệ sở hữu lần lượt 48,03% và 20% (tính đến ngày 30/9/2025).



