Tổng tài sản 20 người giàu nhất TTCK Việt Nam cán mốc 1 triệu tỷ đồng, vị trí giàu thứ 2 của ông Trần Đình Long bị "đe dọa"

22-12-2025 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Ba thành viên gia đình Chủ tịch Vingroup đang nắm giữ hơn 751.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% tổng tài sản của Top 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính đến ngày 19/12/2025, tổng giá trị tài sản của Top 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với đầu tháng và 215% so với đầu năm.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với tài sản 666.900 tỷ đồng trên sàn chứng khoán — bỏ xa người đứng thứ hai và thậm chí lớn hơn nhiều tổng tài sản của 19 người còn lại cộng lại.

Đáng chú ý là sự thăng hạng mạnh mẽ của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup và cũng là vợ ông Vượng với tài sản 50.500 tỷ đồng, vượt qua nhiều chủ tịch khác và lọt vào vị trí top 3.﻿

Hiện bà Hương chỉ kém người xếp thứ là ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hoà Phát) khoảng 2.400 tỷ đồng, rút ngắn khoảng cách so với tuần trước đó là 2.600 tỷ đồng. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Huơng đứng thứ 6 với 33.700 tỷ đồng.﻿

Ba thành viên gia đình Chủ tịch Vingroup đang nắm giữ hơn 751.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% tổng tài sản của Top 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.﻿

Nhiều Chủ tịch khác trong Top 20 lại có sự điều chỉnh giảm giảm tài sản so với đầu tháng. Ông Đỗ Anh Tuấn (Chủ tịch Sunshine Group) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet Air) dù vẫn duy trì ở Top 5, nhưng tài sản lại có dấu hiệu sụt giảm nhẹ so với đầu tháng.

Ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank), ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan) hay ông Trương Gia Bình (Chủ tịch FPT) cũng ghi nhận mức giảm tài sản từ 2% – 5%.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (CEO Gelex) là đại diện có mức sụt giảm mạnh nhất trong Top 20 khi tài sản giảm tới 9%﻿ so với đầu tháng. Ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Novaland) có mức tài sản giảm 6% từ đầu tháng.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

