Vừa "nuốt trọn" chuỗi giày Pierre Cardin Thái Lan, đại gia Việt tiếp tục thâu tóm luôn hệ thống tại Canada sau 9 năm theo đuổi

Ảnh minh họa: Cửa hàng Pierre Cardin

Theo thông tin từ VnExpress, ông Phạm Minh Thắng, CEO Emall Việt Nam xác nhận đơn vị này đã hoàn tất thương vụ mua lại quyền sở hữu hệ thống giày Pierre Cardin tại Canada. Phạm vi của thương vụ bao gồm việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản, thương hiệu, hệ thống phân phối và đội ngũ nhân sự hiện có.

Mặc dù giá trị cụ thể của hợp đồng không được tiết lộ, đại diện doanh nghiệp cho biết kế hoạch khai thác và vận hành tại thị trường Bắc Mỹ này dự kiến sẽ chính thức triển khai từ năm 2026.

Động thái mở rộng sang Canada được công bố sau khi Emall Việt Nam hoàn tất các thủ tục pháp lý, kết thúc quá trình đàm phán kéo dài 9 năm.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc tiếp nhận quyền khai thác tại Canada là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm thiết lập sự hiện diện của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực bán lẻ tại các thị trường phát triển. Canada được đánh giá là thị trường có tiêu chuẩn khắt khe về quản trị thương hiệu, tính minh bạch và chất lượng dịch vụ, đặc biệt đối với phân khúc thời trang quốc tế.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Emall Việt Nam cũng đã gây chú ý trong giới kinh doanh bán lẻ khi công bố thâu tóm hệ thống 28 cửa hàng Pierre Cardin Shoes tại Thái Lan.

Đây là chuỗi bán lẻ có lịch sử hoạt động 40 năm, sở hữu vị trí tại các trung tâm thương mại lớn như Central, The M Mall và Robinson. Việc một doanh nghiệp Việt Nam tiếp quản toàn bộ hệ thống vận hành của một thương hiệu quốc tế lâu đời tại Thái Lan được xem là bước đi đáng ghi nhận.

"Chúng tôi không chỉ bán giày – chúng tôi đang mở rộng bản đồ tự hào Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới theo định hướng "Kỷ nguyên vươn mình của doanh nghiệp Việt" ông Phạm Minh Thắng – CEO Emall Việt Nam & Đông Nam Á chia sẻ.﻿

Về năng lực nội tại, Emall Việt Nam hiện là đơn vị sở hữu mạng lưới 100 cửa hàng giày Pierre Cardin và thương hiệu Oscar Fashion trong nước. Doanh nghiệp này là đối tác được Pierre Cardin Paris ủy quyền sản xuất và phát triển thị trường khu vực trong hơn một thập kỷ qua. Các sản phẩm giày Pierre Cardin sản xuất tại Việt Nam hiện đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Pháp, Ấn Độ, Mexico, Brazil và Thái Lan.