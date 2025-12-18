Hà Nội: Xác định nhà đầu tư Dự án BT cầu Trần Hưng Đạo

Theo Quyết định số 6257/QĐ-UBND, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà, với thời gian thực hiện đầu tư Dự án từ năm 2025 đến năm 2027.

Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất có mục tiêu xây dựng cầu Trần Hưng Đạo kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông, hoàn thiện kết nối Đông - Tây của thành phố, tạo điều kiện, tiền đề phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế đô thị và tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo.

Cầu Trần Hưng Đạo được triển khai trên địa bàn các phường: Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Cửa Nam, Long Biên, Bồ Đề (TP Hà Nội).

Quy mô Dự án bao gồm việc xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 4,18 km; điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn.

Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện hành; kết cấu cầu chính dạng vòm thép, hình dáng vòm chính là hai đường cong tiếp xúc nhau lặp lại, tạo hình mang biểu tượng vô cực; sơ đồ nhịp 6 x 145 m (2 liên x 3 nhịp liên tục), chiều dài cầu chính 870 m, quy mô mặt cắt ngang khoảng 43 m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp, 2 làn đi bộ.

Cầu dẫn phía các phường Hoàn Kiếm, Hồng Hà, Hai Bà Trưng sử dụng kết cấu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, với quy mô mặt cắt ngang thay đổi từ 26 m đến 41,5 m để vuốt nối cầu chính với các nhánh nút giao; phía Long Biên sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, quy mô bảo đảm 6 làn xe cơ giới, tổng chiều dài cầu dẫn khoảng 1.213 m.

Dự án còn bao gồm việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 3 nút giao, gồm: nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê Tả Hồng (đường Long Biên – Xuân Quan) và đường Cổ Linh (không bao gồm xây dựng, cải tạo đường Cổ Linh - Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo và các tuyến đường kết nối đường Lâm Du, đường Bát Khối với đường Cổ Linh - Hồng Tiến); nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 8.190,153 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để đầu tư, gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác.

Sau khi hoàn thành dự án góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu vượt sông Hồng hiện trạng như cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa khu trung tâm với khu vực phát triển phía Đông Thủ đô.