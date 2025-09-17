Vietnam Airlines vươn lên chiếm ngôi số 1 trong danh mục đầu tư gần 210.000 tỷ đồng của SCIC

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Theo số liệu cập nhật đến ngày 16/09/2025, danh mục 19 khoản đầu tư có giá trị trên 1.000 tỷ đồng vào các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán của SCIC cho thấy tổng quy mô đạt 209.887 tỷ đồng .

Con số này là phần giá trị thị trường của các khoản đầu tư lớn nhất trong toàn bộ danh mục của SCIC, vốn bao gồm 112 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 56.182 tỷ đồng (tính đến cuối quý II/2025).

SCIC tập trung tỷ trọng rất lớn vào nhóm 4 doanh nghiệp dẫn đầu, bao gồm Vietnam Airlines (HVN) , Vinamilk (VNM) , Sabeco (SAB) và Ngân hàng MB (MBB) . Chỉ riêng 4 khoản mục này đã có giá trị lên tới 148.616 tỷ đồng , chiếm đến 70,8% danh mục các khoản đầu tư trọng điểm.

Cấu trúc này phản ánh "khẩu vị" của SCIC ưu tiên nắm giữ cổ phần tại các tập đoàn lớn, có vị thế đầu ngành trong những lĩnh vực xương sống của nền kinh tế.

Riêng đối với Vietnam Airlines, mới đây nhất, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và phê duyệt của Bộ Tài chính, SCIC đã hoàn tất giải ngân 7.770 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu của hãng hàng không quốc gia.

Động thái này khẳng định vai trò của SCIC là một cổ đông chiến lược, thực thi nhiệm vụ hỗ trợ và tái cơ cấu doanh nghiệp trụ cột của nhà nước.

Cơ cấu Danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết/Upcom có giá trị trên 1.000 tỷ đồng của SCIC

Từ đầu tháng 9 đến nay, cổ phiếu HVN đã tăng 23%, đóng cửa phiến giao dịch ngày 16/9 tại mức giá 38.250 đồng, cao nhất lịch sử. Với giá trị đạt 56.092 tỷ đồng, khoản đầu tư vào HVN hiện chiếm tới 26,7% danh mục nói trên, tương đương hơn 1/4 quy mô đầu tư.

Sự phục hồi của Vietnam Airlines còn được phản ánh qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với doanh thu thuần đạt 58.551 tỷ đồng, tăng gần 11% và lợi nhuận sau thuế đạt 6.442 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Phiên giao dịch ngày 16/09/2025 cũng ghi nhận cổ phiếu HVN tăng 5,37% lên 38.250 đồng/cổ phiếu, củng cố thêm giá trị cho khoản đầu tư này.

Ngoài các khoản đầu tư tài chính, danh mục của SCIC còn thể hiện rõ vai trò đại diện vốn nhà nước thông qua việc nắm giữ tỷ lệ sở hữu chi phối tại một loạt tổng công ty lớn như Sông Đà Corp (99,8%), VNSteel (93,9%), VNCC (87,3%) hay Vinapharm (65,0%).

Quá trình tham gia sâu vào tái cơ cấu, quản trị đã mang lại thành quả rõ nét. Điển hình tại Tổng công ty Thép Việt Nam (TVN), tình hình tài chính đã lành mạnh hơn và doanh nghiệp có thể chi trả cổ tức đều đặn từ năm 2022. Tương tự, với Tổng công ty Sông Đà (SJG), từ chỗ có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi được bàn giao năm 2020, SCIC đã giúp doanh nghiệp từng bước ổn định, ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận.

Bên cạnh các khoản đầu tư trụ cột, danh mục còn có sự dàn trải trên nhiều lĩnh vực quan trọng khác như công nghệ với khoản đầu tư gần 10.000 tỷ đồng tại FPT, dược phẩm với Dược Hậu Giang (DHG), hay bảo hiểm với Bảo Minh (BMI) và BaoViet Holdings (BVH).

Hiệu quả từ hoạt động đầu tư được phản ánh qua kết quả kinh doanh của chính SCIC. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2025, lũy kế 6 tháng đầu năm, "siêu tổng công ty" ghi nhận doanh thu hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn đạt 5.860 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ 2024, và lợi nhuận sau thuế đạt 6.167 tỷ đồng, tăng 4%.