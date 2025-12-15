Thăm nhà máy VinFast, Phó Thủ tướng chỉ ra hướng đi đúng của Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tới thăm và làm việc với CTCP Sản xuất và kinh doanh VinFast Hải Phòng. Ảnh: VGP

Chiều qua (14/12), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tới thăm và làm việc với CTCP Sản xuất và kinh doanh VinFast Hải Phòng (Khu Kinh tế Đình Vũ, đảo Cát Hải, Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng).

Tại CTCP Sản xuất và kinh doanh VinFast Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã nghe giới thiệu về tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; đi kiểm tra, khảo sát thực tế các nhà máy, dây chuyền sản xuất của công ty.

Dự án sản xuất và kinh doanh của VinFast Hải Phòng là tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô (xăng và điện), xe máy điện, xe đạp điện, xe thông minh, xe tự lái, năng lượng sạch, kinh doanh nhà xưởng và các hoạt động phụ trợ hoạt động sản xuất ô tô, xe máy.

Vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Vingroup nói chung và VinFast nói riêng, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước là tạo các điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển và Trung ương đã có 1 Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân với những giải pháp đột phá, vượt trội và trong tương lai sẽ có nhiều lĩnh vực then chốt, chiến lược quốc gia được giao cho các doanh nghiệp tư nhân, trong đó Tập đoàn Vingroup là một trong những lựa chọn.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong thời gian qua, Tập đoàn Vingroup là một trong những doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao, trong đó phát triển xe điện là một bước đi đúng, phù hợp với xu thế thời đại và bối cảnh Việt Nam cam kết về Net Zero.

Hơn nữa, trong phát triển công nghiệp ô tô, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của Tập đoàn Vingroup tăng nhanh; đồng thời danh tiếng, thương hiệu sản phẩm ô tô VinFast được biết đến ở nhiều quốc gia trên thế giới, khẳng định uy tín, thương hiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Điều này mang lại lợi ích cho Tập đoàn và cũng mang lại lợi ích cho đất nước.

"Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì trước hết các doanh nghiệp phải vươn mình, phải đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ. Với tầm nhìn chiến lược, có bước đi bài bản, chắc chắn, tôi tin rằng Tập đoàn Vingroup nói chung và VinFast sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, thành công mới to lớn hơn", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Nhà máy VinFast ở Hải Phòng hướng đến công suất 1.000.000 ô tô/năm

Về quy mô, dự án sản xuất và kinh doanh của VinFast Hải Phòng có tổng sản lượng sản xuất 500.000 ô tô/năm và hướng đến công suất 1.000.000 ô tô/năm. Trong khi đó, xe máy điện, xe đạp điện là 1.000.000 xe/năm.

Trên thực tế, diện tích đất xây dựng các công trình sử dụng riêng cho dự án Tổ hợp sản xuất của VinFast là 310 ha; diện tích đất sử dụng chung là 38 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án này là 175.000 tỷ đồng.

Dự án bắt đầu được khởi công xây dựng vào tháng 9/2017. Đến tháng 9/2018, tổ hợp sản xuất xe máy điện E-scooter đi vào hoạt động. Tháng 7/2019, tổ hợp sản xuất ô tô xăng đi vào hoạt động. Tổ hợp sản xuất ô tô khách chạy bằng động cơ điện (có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái từ 10 trở lên) đi vào hoạt động từ ngày 15/1/2021. Từ ngày 18/10/2021, tổ hợp sản xuất ô tô con chạy bằng động cơ điện (có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái không nhiều hơn 9) đi vào hoạt động.

Tính đến hết quý III/2025, VinFast đã bàn giao 110.362 ô tô điện trên toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm nay, VinFast bàn giao 234.536 xe máy điện. Với kết quả này, VinFast hiện giữ vị trí số 1 về thị phần ô tô tại Việt Nam (chiếm khoảng 20%).

Về tỷ lệ nội địa hóa, dự án hiện đạt khoảng 60%, làm chủ các công nghệ lõi như thân vỏ, động cơ, hệ thống pin. Mục tiêu của VinFast là nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 84% vào năm 2026.

Trong năm 2024, CTCP Sản xuất và kinh doanh VinFast Hải Phòng đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1.920 tỷ đồng. Dự kiến, trong năm 2025, doanh nghiệp đóng góp hơn 2.230 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm cho 11.500 người, với thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng.