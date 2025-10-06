Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phú Mỹ Hưng bán 49% công ty sở hữu dự án Hồng Hạc City 1,1 tỷ USD tại Bắc Ninh cho Nomura

06-10-2025 - 10:21 AM | Doanh nghiệp

Hồng Hạc City là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển mở rộng của Phú Mỹ Hưng ra khỏi khu vực TP. HCM. Doanh nghiệp hiện đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý một dự án khu đô thị lớn khác tại Phú Thọ.

Tuần trước, Công ty Phú Mỹ Hưng công bố thông tin hợp tác chiến lược với công ty TNHH Nomura Real Estate Việt Nam để cùng phát triển khu đô thị Hồng Hạc - Hồng Hạc City tại Bắc Ninh.

Theo đó, Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam sẽ là đồng chủ đầu tư của Hồng Hạc City, dự án có quy mô diện tích 197,76ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1,1 tỷ USD, tương ứng khoảng 27.000 tỷ đồng.﻿

Pháp nhân chủ đầu tư dự án này là Công ty đầu tư Công đoàn ngân hàng Công Thương Việt Nam, được Phú Mỹ Hưng mua lại 99% cổ phần từ nhiều năm trước.

Tuy nhiên đăng ký kinh doanh tháng 8 của công ty cho thấy, Nomura Real Estate Asia nắm giữ 49% cổ phần, trong số vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng.

Hồng Hạc City là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển mở rộng của Phú Mỹ Hưng ra khỏi khu vực TP. HCM. Doanh nghiệp hiện đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý một dự án khu đô thị lớn khác tại Phú Thọ. Đồng thời Phú Mỹ Hưng cũng sở hữu quỹ đất một dự án khác tại Đồng Nai là Khu dân cư sinh thái và nhà vườn Sen Việt.

Thành lập năm 1993, Công ty Phát triển Phú Mỹ Hưng, trước đây là liên doanh Phú Mỹ Hưng giữa Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và tập đoàn Central Trading & Development (CT&D) của Đài Loàn, Trung Quốc.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng do liên doanh phát triển được coi là một trong những khu đô thị thành công nhất ở Việt Nam với nhiều dự án thành phần tập trung vào phân khúc trung và cao cấp. Trung tâm của đô thị này rộng đến 409 ha, tại đây hiện có khoảng 30.000 cư dân và một nửa trong đó là người nước ngoài.

Với Nomura Real Estate Việt Nam, gần đây đã hợp tác với nhiều chủ đầu tư lớn như Vingroup, Ecopark để phát triển các dự án căn hộ tại Việt Nam. Trước đó Nomura cũng từng bắt tay Phú Mỹ Hưng phát triển dự án căn hộ The Peak trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Ngoài ra tập đoàn này cũng mua lại các dự án văn phòng lớn tại TP.HCM như Zen Plaza và 24% cổ phần tòa nhà Sun Wah Tower trên phố Nguyễn Huệ.﻿

Phú Mỹ Hưng được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị sinh thái mới tại Bắc Ninh, tổng vốn 1,06 tỷ USD

Kim Mi

