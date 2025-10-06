Chưa từng có: CEO bản AI 3D của 'đại gia' lọc hoá dầu 83.000 tỷ Việt Nam xuất hiện, trực tiếp gặp khách hàng
Phiên bản kỹ thuật số này đã trực tiếp trình bày về các thành tựu, chiến lược và tầm nhìn của BSR.
Tại Hội nghị khách hàng 2025, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR) đã sử dụng "diễn giả AI" là phiên bản 3D của Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng.
Trong bối cảnh công nghệ tại các sự kiện doanh nghiệp thường chỉ dừng lại ở các video hay slide trình chiếu, việc đưa một diễn giả AI đảm nhiệm vai trò chính cho thấy một sự chủ động nhất định trong việc tích hợp công nghệ vào hoạt động của Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Từ góc độ quản trị, đây có thể được xem là một thông điệp về cách tiếp cận của BSR.
Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng chia sẻ tại hội nghị: “Trong 5 năm qua, công nghệ đã có những bước tiến vượt bậc, AI trở thành tâm điểm đổi mới của mọi doanh nghiệp. Tôi tin rằng, không chỉ BSR mà các khách hàng và đối tác của chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng hòa mình vào dòng chảy này, cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”.
Bên cạnh các thông điệp chiến lược, những kết quả kinh doanh chính cũng được công bố. Lũy kế từ khi vận hành, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã sản xuất hơn 102,7 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu 1,8 triệu tỷ đồng.
Doanh nghiệp hiện đáp ứng hơn 30% nhu cầu xăng dầu trong nước và đang tập trung nguồn lực cho Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy, xác định công nghệ là giải pháp trọng tâm để phát triển bền vững.
Chốt phiên giao dịch ngày 3/10/2025, Lọc Hoá dầu Bình Sơn có vốn hoá thị trường 83.000 tỷ đồng.
Vào năm 2021, CEO của Nvidia, Jensen Huang, đã đứng trong bếp và tổ chức một buổi họp báo giới thiệu công nghệ mới nhất của công ty.
Mặc dù có 14 giây của bài phát biểu trông giống hệt phần còn lại, nhưng thực tế thì căn bếp, Jensen Huang và cả chiếc áo khoác da của ông đều được tạo ra hoàn toàn từ công nghệ máy tính.
Nvidia đã tận dụng sự kiện quan trọng này để giới thiệu các công cụ Omniverse giúp tạo ra thế giới ảo 3D. Các kỹ sư đã quét toàn bộ khuôn mặt và cơ thể của CEO để tạo ra mô hình 3D của Huang, sau đó lập trình để mô phỏng cử chỉ và biểu cảm của ông.
