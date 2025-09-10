Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) chuẩn bị phát hành 1,9 tỷ cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng, hé lộ tỷ lệ thoái vốn của PVN

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (HOSE: BSR) vừa trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 19.068 tỷ đồng thông qua phát hành gần 1,91 tỷ cổ phiếu trong năm 2025, qua đó nâng vốn điều từ 31.005 tỷ đồng lên hơn 50.073 tỷ đồng.

﻿Cụ thể, hình thức đầu tiên, BSR dự kiến phát hành hơn 930 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt khoảng 9.301 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III - IV/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thứ 2 là Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ phát hành hơn 976,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 31,5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 31,5 cổ phiếu).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt khoảng 9.766 tỷ đồng, được trích từ quỹ đầu tư phát triển trên BCTC năm 2024 sau kiểm toán.

Đợt phát hành này không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông, trong đó có tỷ lệ sở hữu nước ngoài, và toàn bộ số cổ phiếu mới sẽ được đăng ký bổ sung, niêm yết đầy đủ theo quy định.

Công ty sẽ thực hiện đồng thời 2 hình thức phát hành trên với việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cùng một ngày. ﻿

Nguồn vốn bổ sung nhằm phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.﻿

Kế hoạch tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông 2025 phê duyệt. Theo BSR, tăng vốn điều lệ là bước đi cấp thiết để đáp ứng nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả triển khai dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây là dự án quan trọng, nhằm đưa công suất chế biến từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày.

Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2014 và cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2016.

Mục tiêu ban đầu là nâng công suất lên 192.000 thùng/ngày (tương đương 8,5 triệu tấn/năm), tổng vốn đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD, hoàn thành trước 2022. Tuy nhiên, do chậm triển khai, quy mô đã được điều chỉnh xuống còn 171.000 thùng/ngày, với vốn đầu tư rút xuống 1,26 tỷ USD. Hiện dự kiến dự án sẽ vận hành vào quý I/2028.

Về hoạt động kinh doanh, BSR ghi nhận kết quả khả quan trong quý 2/2025 với doanh thu thuần gần 36.800 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 846 tỷ đồng, tăng hơn 8%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 9/9, cổ phiếu BSR có giá là 25.850 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt trên 80.100 tỷ đồng.

Thông tin từ Chứng khoán Vietcap (VCSC) cho biết, tại cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư của CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) ngày 8/9, PVN có khả năng thoái khoảng 2,13% cổ phần, và các cuộc thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng đang được tiến hành.

Hiện tại, PVN sở hữu 92,13% tại BSR. Theo Luật Chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, PVN phải giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 90% để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tối thiểu 10%.﻿