Những áp lực cho lợi nhuận của Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong năm 2024

Theo báo cáo cập nhật mới đây về Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR), Chứng khoán VNDirect cho rằng doanh thu năm 2024 có thể sẽ giảm 14,5% so với 2023 khi sản lượng giảm 15% do hoạt động bảo dưỡng định kỳ. Doanh thu năm 2025 dự kiến sẽ tăng 4% so với 2024, chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 11% và giá dầu giảm 6%. Công ty này cũng ước tính lợi nhuận ròng cả năm 2024 sẽ giảm 29% svck do bảo dưỡng định kỳ.

Theo chứng khoán VNDirect, crack spreads sản phẩm lọc dầu tầng trung suy giảm do nhu cầu yếu hơn dự kiến và nguồn cung tăng là nguyên nhân có thể làm giảm lợi nhuận của BSR.

VNDirect cho biết crack spreads (khoảng khác biệt về giá giữa một thùng dầu thô và các sản phẩm dầu hỏa được tinh chế từ nó) sản phẩm lọc dầu tầng trung giảm mạnh trong quý 2/24 do nhu cầu yếu hơn dự kiến. Crack spreads dầu diesel ở khu vực Châu Á giảm từ 29 USD/thùng vào tháng 2/2024 xuống còn 15 USD/thùng vào tháng 5, với mức giảm tương đương khu vực Mỹ và Châu Âu trong khi crack spreads của nhiên liệu máy bay giảm 58% so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm 2024.

Là một trong những nhiên liệu chủ chốt cho công nghiệp và giao thông vận tải trên thế giới, nhu cầu dầu diesel sụt giảm do ảnh hưởng tiêu cực từ việc kinh tế ở Mỹ và châu Á phục hồi yếu hơn dự kiến (tình hình xây dựng trì trệ ở Trung Quốc, và thị trường sản xuất ảm đạm ở Hàn Quốc và Nhật Bản).

Theo ước tính của Wood Mackenzie, nguồn cung ở châu Á, bao gồm cả Trung Đông, dự kiến sẽ tăng khoảng 3,8% vào năm 2024, trong khi nhu dự kiến sẽ tăng khoảng 3%. Nguồn cung dầu diesel từ Trung Đông sẽ tăng khi các hai nhà máy lọc dầu mới ở Kuwait và Oman tăng sản lượng và xuất khẩu, làm tăng cạnh tranh khi Châu Âu có nhu cầu thấp.

Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu của Trung Quốc có thể tăng khi được cấp thêm hạn ngạch (quota) và sản lượng cao hơn từ các nhà máy lọc dầu mới. Với sự phân bổ hạn ngạch mới vào tháng 5, tổng hạn ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đối với các sản phẩm lọc dầu lên tới 28,4 triệu tấn trong 5 tháng đầu năm 2024, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Nhu cầu giảm và nguồn cung tăng nhìn chung gây áp lực giảm đối với crack spread các sản phẩm lọc dầu tầng trung trong năm 2024.

Tuy nhiên, VNDirect kỳ vọng crack spreads dầu diesel sẽ phục hồi nhẹ từ cuối quý 2/2024 nhờ nhu cầu tăng trong mùa lái xe ở Mỹ và nhu cầu mua các sản phẩm dầu sưởi trong mùa đông. CTCk này cũng cho rằng crack spreads nhiên liệu máy bay trong nửa cuối năm 2024 cũng sẽ phục hồi so với nửa đầu năm do của ngành hàng không thế giới được cải thiện.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã công bố dự phóng lợi nhuận của các hãng hàng không vào năm 2024 sẽ có chuyển biến tích cực so với dự bào tháng 6 và tháng 12/2023 khi tổng lượng khách du lịch dự kiến sẽ đạt 4,96 tỷ vào năm 2024 —đạt mức cao kỷ lục. Do đó, VNDirect kỳ vọng crack spreads nhiên liệu diesel/JetA1 của Châu Á sẽ giảm xuống còn 19,6 USD/thùng và USD18,6/thùng trong năm 2024, so với 23,8 USD/thùng và 22,8 USD trong năm 2023.

Đối với crack spreads xăng, VNDirect kỳ vọng sẽ ít bị ảnh hưởng hơn khi nguồn cung tăng. CTCK dự kiến crack spreads xăng sẽ tăng 6,5% so với quý trước vào quý 3/2024 khi nhu cầu di chuyển ở Mỹ tăng từ tháng 6 trở đi. VNDirect cũng kỳ vọng crack spread xăng ở Châu Á sẽ tăng cao ở mức 16,1 USD/thùng trong năm 2024 so với 15,1 USD/thùng trong năm 2023.

Dự án nâng cấp và mở rộng nhà máy lọc dầu đã bắt đầu thực hiện



Dự án nâng cấp và mở rộng nhà máy với tổng vốn đầu tư 36.400 tỷ đồng (1,5 tỷ USD, cao hơn mức cập nhật gần đây nhất của VNDirect là 1,2 tỷ USD) dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024 khi gói thầu thiết kế kỹ thuật tổng thể dự kiến sẽ kết thúc váo tháng 6 và làm tiền đề cho việc mở thầu EPC. Dự án này dự kiến hoàn thành trong 37 tháng kể từ ngày ký hợp đồng EPC và đưa vào vận hành vào năm 2028, sẽ mang lại lợi thế lâu dài cho BSR.

Công suất nhà máy lọc dầu sẽ được mở rộng thêm 17% lên 7,6 triệu tấn mỗi năm (tương đương 171.000 thùng/ngày). Các sản phẩm xăng và dầu diesel sẽ được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn Euro-V. Nhà máy lọc dầu mới cũng sẽ nâng tỷ trọng các sản phẩm lọc dầu có giá trị cao (LPG, JetA1) và các sản phẩm hóa dầu của BSR. VNDirect cho rằng kế hoạch đầu tư này sẽ không gây áp lực lớn lên sức khỏe tài chính của BSR như đã đề cập ở trên.