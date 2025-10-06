Gặp khó tại 2 dự án gần 4.800 tỷ đồng, Kinh Bắc (KBC) kiến nghị lên tỉnh Bắc Ninh

Sáng ngày 4/10, ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện hai dự án đầu tư hạ tầng gồm: Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 và Khu công nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh do Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) làm chủ đầu tư.

Vị trí KCN Quế Võ mở rộng 2, tỉnh Bắc Ninh

Dự án Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 có quy mô 140,34 ha thuộc địa bàn các xã, phường: Chi Lăng, Bồng Lai, Quế Võ và Phương Liễu. Tổng mức đầu tư của KCN Quế Võ mở rộng 2 là 1.878 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm 1.176 tỷ đồng, chi phí đền bù đất 702 tỷ đồng.



Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.﻿

Quá trình triển khai dự án vẫn gặp một số khó khăn nhất định. Chủ đầu tư kiến nghị Sở Xây dựng xem xét đưa hồ sơ dự án vào “luồng xanh”, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành lấy ý kiến và thẩm định nhanh chóng, bảo đảm tiến độ phê duyệt hồ sơ. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng sớm phê duyệt đề án đánh giá tác động môi trường và chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy nước sạch nhằm tạo tiền đề triển khai các bước tiếp theo của dự án một cách đồng bộ và hiệu quả.﻿

Khu công nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh có tổng diện tích quy hoạch hơn 300 ha, nằm trên địa bàn phường Nam Sơn và xã Tân Chi. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 2.917 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được kết quả với hơn 236 ha được bàn giao. Nhưng phần diện tích còn lại vẫn đang gặp nhiều vướng mắc do một số hộ dân chưa hợp tác, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Chủ đầu tư kiến nghị chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp chỉ đạo, xử lý quyết liệt hơn nữa nhằm tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các hạng mục.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

Đối với các đề xuất của chủ đầu tư, đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ trình danh mục dự án thu hồi đất và danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, hoàn thành trước ngày 6/10 đối với dự án Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần chủ động nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời báo cáo và tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các xã, phường cần công khai quy hoạch để người dân nắm bắt thông tin, tạo sự yên tâm và đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đề ra.

Chủ đầu tư cần nghiên cứu thu hồi các phần đất xen kẹp, khó canh tác của người dân, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và kinh phí để chi trả, xử lý các khó khăn trong quá trình triển khai.