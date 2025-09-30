Chỉ sau 4 tháng, Kinh Bắc City (KBC) rút vốn, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM không còn là công ty con

Ngày 29/9, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Kinh Bắc City (mã CK: KBC) vừa công bố thông tin bất thường cho biết Trường Đại học Hùng Vương TP HCM (DHV) chính thức không còn là công ty con của tập đoàn. Quyết định được HĐQT KBC thông qua sau khi chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Đại học Hùng Vương.



Trước đó, hồi tháng 5, Kinh Bắc City đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực giáo dục với việc góp 110 tỷ đồng vào Trường Đại học Hùng Vương TP HCM, qua đó nắm giữ 51,79% vốn và biến DHV thành công ty con.



DHV, thành lập năm 1995, là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam. Hiện trường có bốn cơ sở tại TP.HCM.

Về kết quả kinh doanh của Kinh Bắc, nửa đầu năm 2025, ﻿công ty ghi nhận doanh thu hơn 3.691 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ và hoàn thành tương đương 37% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.251 tỷ đồng, tăng gần 6,5 lần so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 39% mục tiêu cả năm.

Ngày 21/5, dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (dự án Trump International Hưng Yên) có diện tích gần 1.000 ha chính thức được khởi công. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 39.800 tỷ đồng (tương ứng hơn 1,5 tỷ USD). Dự án này là sự hợp tác chiến lược giữa The Trump Organization - tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Công ty Hưng Yên (Hung Yen Hospitality) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.