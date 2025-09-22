Kinh Bắc (KBC) chuẩn bị làm khu công nghiệp thứ 4 ở Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng

Ngày 21/8 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000 khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2. Trước đó vào cuối tháng 4, tỉnh đã chấp thuận nhà đầu tư dự án này đối với Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Kinh Bắc City, mã CK: KBC).

KCN Quế Võ mở rộng 2 có tổng diện tích hơn 140,3 ha, thuộc địa bàn các phường Bồng Lai, Phương Liễu và xã Chi Lăng, Bắc Ninh.



Vị trí này cách KCN Quế Võ hiện hữu khoảng 600 m về phía tây. Phía bắc dự án có tuyến cao tốc Nội Bài – Bắc Ninh – Hạ Long chạy qua. Cách dự án hơn 2 km về phía nam là sông Đuống.﻿

Kinh Bắc City cho biết, dự kiến quý I/2026 sẽ khởi công xây dựng dự án và hoàn thành vào quý IV/2029. Từ quý II/2028 có thể bắt đầu đưa vào vận hành.

Tổng mức đầu tư của KCN Quế Võ mở rộng 2 là 1.878 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm 1.176 tỷ đồng, chi phí đền bù đất 702 tỷ đồng.



Hiện nay, ở Bắc Ninh KBC đã đầu tư 3 dự án khu công nghiệp, bao gồm KCN Quế Võ, KCN Quế Võ mở rộng và KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh. Như vậy, KCN Quế Võ mở rộng 2 sẽ là dự án công nghiệp thứ 4 mà doanh nghiệp đầu tư tại địa phương.﻿

KCN này được KBC định hướng đầu tư xây dựng trở thành khu công nghiệp đa ngành, công nghệ cao, tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác,…



Kinh Bắc cho biết KCN Quế Võ mở rộng 2 được triển khai với mong muốn tiếp nối thành công của KCN Quế Võ và KCN Quế Võ mở rộng (tổng diện tích 611 ha) – KCN đầu tiên được KBC đầu tư xây dựng từ năm 2003 tại tỉnh Bắc Ninh. Hiện hai dự án này đã được lấp đầy toàn bộ 100% đất thương phẩm, với tổng số vốn đầu tư thu hút lên tới hơn 3 tỷ USD. ﻿

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, Kinh Bắc mang về doanh thu thuần hơn 3.691 tỷ đồng, tăng 253% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 1.250 tỷ đồng, gấp gần 6,4 lần cùng kỳ. ﻿