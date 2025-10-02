Tỉnh Hưng Yên họp bàn đẩy nhanh tiến độ siêu dự án 1,5 tỷ USD của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump

Chiều ngày 30/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải phòng mặt bằng dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu (dự án Trump International Hưng Yên).

Dự án có tổng diện tích quy hoạch trên 888,5ha nằm trên địa bàn 3 xã, trong đó xã Châu Ninh hơn 673ha, xã Khoái Châu hơn 208ha và xã Chí Minh 7,31ha.

Dự án được chia làm 4 tiểu khu, gồm khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái, khu đô thị thương mại dịch vụ và khu cây xanh, công viên chuyên đề.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ USD, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên làm chủ đầu tư. Nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Trump Organization và Công ty Hưng Yên - công ty thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, đây là dự án mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam.﻿

Thông tin tại cuộc họp, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm so với kế hoạch, chưa đạt được như kỳ vọng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ chung của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, từ đó đề cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy định và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong quá trình triển khai dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 6/10; đối với diện tích đất công ích, đất đã kiểm đếm, tập trung hoàn thành lập phương án trước ngày 8/10; đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 10; đồng thời tiến hành thông báo và thực hiện các bước theo quy định đối với diện tích đất và các loại đất khác.

Các xã nơi có dự án và các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, các cơ chế, chính sách để tạo sự đồng thuận cao nhất của Nhân dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước để trục lợi, vi phạm pháp luật; huy động tối đa nhân lực xuống cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo mốc tiến độ đã đề ra; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan, định kỳ báo cáo kết quả giải quyết công việc với lãnh đạo UBND tỉnh.

Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo việc đánh giá hiện trạng toàn bộ dự án; chủ trì, phối hợp với các lực lượng, địa phương nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, trục lợi chính sách cũng như có hành vi chống đối quá trình triển khai dự án.

Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, chuẩn bị kinh phí, nhân lực, phương tiện sẵn sàng triển khai thi công dự án nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.