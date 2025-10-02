Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh Hưng Yên họp bàn đẩy nhanh tiến độ siêu dự án 1,5 tỷ USD của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump

02-10-2025 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Thông tin tại cuộc họp, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm so với kế hoạch, chưa đạt được như kỳ vọng.

Tỉnh Hưng Yên họp bàn đẩy nhanh tiến độ siêu dự án 1,5 tỷ USD của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump- Ảnh 1.

Chiều ngày 30/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải phòng mặt bằng dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu (dự án Trump International Hưng Yên).

Dự án có tổng diện tích quy hoạch trên 888,5ha nằm trên địa bàn 3 xã, trong đó xã Châu Ninh hơn 673ha, xã Khoái Châu hơn 208ha và xã Chí Minh 7,31ha.

Dự án được chia làm 4 tiểu khu, gồm khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái, khu đô thị thương mại dịch vụ và khu cây xanh, công viên chuyên đề.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ USD, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên làm chủ đầu tư. Nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Trump Organization và Công ty Hưng Yên - công ty thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, đây là dự án mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam.﻿

Thông tin tại cuộc họp, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm so với kế hoạch, chưa đạt được như kỳ vọng.

Tỉnh Hưng Yên họp bàn đẩy nhanh tiến độ siêu dự án 1,5 tỷ USD của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump- Ảnh 2.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ chung của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, từ đó đề cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy định và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong quá trình triển khai dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 6/10; đối với diện tích đất công ích, đất đã kiểm đếm, tập trung hoàn thành lập phương án trước ngày 8/10; đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 10; đồng thời tiến hành thông báo và thực hiện các bước theo quy định đối với diện tích đất và các loại đất khác.

Các xã nơi có dự án và các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, các cơ chế, chính sách để tạo sự đồng thuận cao nhất của Nhân dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước để trục lợi, vi phạm pháp luật; huy động tối đa nhân lực xuống cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo mốc tiến độ đã đề ra; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan, định kỳ báo cáo kết quả giải quyết công việc với lãnh đạo UBND tỉnh.

Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo việc đánh giá hiện trạng toàn bộ dự án; chủ trì, phối hợp với các lực lượng, địa phương nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, trục lợi chính sách cũng như có hành vi chống đối quá trình triển khai dự án.

Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, chuẩn bị kinh phí, nhân lực, phương tiện sẵn sàng triển khai thi công dự án nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Chỉ sau 4 tháng, Kinh Bắc City (KBC) rút vốn, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM không còn là công ty con

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Coteccons (CTD) đặt cược vào mục tiêu 30.000 tỷ: Tham vọng vượt đỉnh lịch sử đi kèm nỗi lo dòng tiền âm hơn 1.100 tỷ đồng.

Coteccons (CTD) đặt cược vào mục tiêu 30.000 tỷ: Tham vọng vượt đỉnh lịch sử đi kèm nỗi lo dòng tiền âm hơn 1.100 tỷ đồng. Nổi bật

Thép Hòa Phát Dung Quất tố giác vụ "rút ruột" hàng ngàn khối đá của Nhà nước, Giám đốc một công ty bị bắt

Thép Hòa Phát Dung Quất tố giác vụ "rút ruột" hàng ngàn khối đá của Nhà nước, Giám đốc một công ty bị bắt Nổi bật

Tập đoàn Becamex đề xuất tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép 153.000 tỉ đồng

Tập đoàn Becamex đề xuất tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép 153.000 tỉ đồng

20:29 , 01/10/2025
Tư vấn viên bảo hiểm Manulife được đào tạo kiến thức sức khỏe cộng đồng

Tư vấn viên bảo hiểm Manulife được đào tạo kiến thức sức khỏe cộng đồng

19:30 , 01/10/2025
“Siêu cảng” Việt Nam SuperPort™ của T&T Group gây ấn tượng tại VIIE 2025

“Siêu cảng” Việt Nam SuperPort™ của T&T Group gây ấn tượng tại VIIE 2025

17:30 , 01/10/2025
Một doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận 226 vụ tổn thất do bão số 10, bồi thường cao nhất 700 triệu đồng/trường hợp

Một doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận 226 vụ tổn thất do bão số 10, bồi thường cao nhất 700 triệu đồng/trường hợp

17:19 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên