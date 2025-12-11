Biến lớn tại công ty vừa chuyển Nhà máy điện gió 9.000 tỷ cho Vingroup

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/12/2025, cổ phiếu HID của CTCP Halcom Việt Nam giảm kịch biên độ 6,95% về mức 9.770 đồng/cp. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, chấm dứt chuỗi 14 phiên tăng điểm trước đó. Tính từ mức đỉnh 11.150 đồng thiết lập ngày 8/12, thị giá HID đã điều chỉnh 12,4%.

Trước nhịp giảm này, cổ phiếu HID đã có quá trình tích lũy dài quanh vùng nền 3.000 đồng/cp hồi tháng 9 và tháng 10. Từ nền giá này, cổ phiếu đã bứt tốc mạnh mẽ lên mức đỉnh 11.150 đồng, tương ứng mức tăng hơn 270% (thị giá gấp 3,7 lần) chỉ trong vòng 2 tháng.

Thanh khoản trong các phiên điều chỉnh gần đây duy trì ở mức cao, đặc biệt phiên giảm 9/12 ghi nhận khối lượng khớp lệnh kỷ lục gần 4,8 triệu đơn vị.

Ngày 9/12, Halcom Việt Nam có văn bản giải trình rằng diễn biến giá cổ phiếu hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu thị trường và không có sự can thiệp từ doanh nghiệp. Trước đó, công ty cũng lý giải đợt tăng trần giữa tháng 11 là do kết quả kinh doanh khởi sắc, với lợi nhuận quý gần nhất đạt 59 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 4 tỷ đồng cùng kỳ.

Dự án 9.100 tỷ đồng: Halcom chuyển giao nghiên cứu cho Vingroup

Động lực tăng giá của cổ phiếu HID có thể liên quan đến diễn biến tại dự án Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức (Quảng Trị) - dự án có tổng vốn hơn 9.127 tỷ đồng, công suất 200MW vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Từ tháng 9/2025, Halcom Việt Nam đã có xin chuyển giao kết quả nghiên cứu phát triển dự án cho Tập đoàn Vingroup. Tiếp nối động thái này, đến tháng 11, thông tin Vingroup chính thức nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án bắt đầu xuất hiện, trùng khớp với giai đoạn cổ phiếu HID bứt tốc mạnh mẽ thoát khỏi nền giá tích lũy.

Hiện tại, dự án đã được tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư và ghi nhận đề xuất của Vingroup. Theo quy định, địa phương sẽ hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư chính thức trong vòng 3 tháng tới.

Tái cơ cấu vốn hàng loạt tại công ty con

Song song với các thông tin dự án, HĐQT Halcom Việt Nam đã thông qua nghị quyết tái cơ cấu vốn tại các đơn vị thành viên. Cụ thể, tại CTCP Điện gió Halcom – Quảng Bình, vốn điều lệ được giảm từ 66,25 tỷ đồng xuống 2 tỷ đồng theo hình thức hoàn trả vốn góp cho cổ đông. Dù vốn giảm mạnh, tỷ lệ sở hữu của Halcom Việt Nam vẫn được giữ nguyên ở mức 96,154%.

Tương tự tại CTCP Phát triển Đô thị Cần Thơ, công ty thực hiện giảm lượng cổ phần lưu hành từ 18,6 triệu xuống còn hơn 242.000 cổ phần, với tỷ lệ sở hữu giữ nguyên 96,88%. Đối với hoạt động thoái vốn, doanh nghiệp dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 4,1 triệu cổ phần tại CTCP Nước Halcom – Nhơn Hội, đồng thời đã hoàn tất chuyển nhượng 2% vốn tại Công ty Môi trường miền Bắc, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu còn 98%.

Về kết quả kinh doanh, quý 2 niên độ tài chính 2025, Halcom Việt Nam ghi nhận doanh thu 209 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 59 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.