Vừa ra đời thành startup tỷ đô khủng nhất Việt Nam: Khởi công loạt dự án 200.000 tỷ đồng, quy mô công suất bằng cả 3 thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu cộng lại

VinEnergo liên tục tăng vốn điều lệ, thay đổi CEO

VinEnergo chính thức thành lập ngày 12/3, phụ trách lĩnh vực năng lượng tái tạo, là một trong số 6 trụ cột hiện tại của Vingroup.﻿

Ban đầu, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.



Sau thành lập doanh nghiệp, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhiều lần dùng cổ phiếu VIC để góp vốn vào VinEnergo.﻿

Tháng 6, công ty tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng trong đó có 2.900 tỷ đồng góp bằng tiền mặt, 7.100 tỷ đồng góp bằng các tài sản khác.﻿

Đến ngày 23/10/2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,6% tương đương 12.134 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,4% tương đương 15.701 tỷ đồng.﻿

Hiện ông Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1989), là Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, mới được bổ nhiệm đầu tháng 12/2025 thay thế bà Nguyễn Thanh Thúy.

Trước khi gia nhập VinEnergo, ông có nhiều năm làm việc tại VinaCapital, bao gồm vai trò Phó Tổng giám đốc bộ phận đầu tư hạ tầng năng lượng.

Ngoài ra, VinEnergo còn bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh mới như sản xuất điện từ năng lượng không tái tạo và tái tạo, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện...

VinEnergo đang làm những dự án nào?

Từ đầu năm đến nay, VinEnergo - công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup liên tục xuất hiện trong vai trò là chủ đầu tư các dự án điện, hạ tầng và công nghiệp xanh quy mô lớn tại Việt Nam.

3 dự án ﻿VinEnergo đang triển khai có tổng mức đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng, tổng công suất dự lên đến 5.700 MW, tương đương tổng công suất của 3 siêu thủy điện lớn nhất Việt Nam là Sơn La (2.400 MW), Hòa Bình (1.920 MW) và Lai Châu (1.200 MW).

VinEnergo liên danh cùng Vingroup làm chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng được khởi công ngày 26/9/2025 cùng Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1).

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.



Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn Khu Công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.



Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1 là 1.600 MW, giai đoạn 2 là 3.200 MW), đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ, trong danh mục các dự án nguồn điện trọng điểm quốc gia và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.﻿

Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, VinEnergo sẽ đầu tư 2 dự án điện gió tại Hà Tĩnh là Nhà máy Điện gió Kỳ Anh và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh.

Dự án đầu tiên có công suất 400 MW, sản lượng dự kiến 1.053 GWh mỗi năm, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.051 tỷ đồng. Công trình sẽ lắp đặt 47 tua-bin gió, sử dụng hơn 825 ha mặt nước và 5,5ha đất có thời hạn.

Dự án thứ hai lớn hơn với công suất gần 500 MW, tổng mức đầu tư hơn 22.600 tỷ đồng, lắp đặt 59 tua-bin gió và xây dựng trạm nâng áp 66/500 kV, đấu nối vào tuyến 500 kV Hà Tĩnh – Vũng Áng.﻿

VinEnergo sẽ tất hồ sơ vào quý III/2026, khởi công trong quý IV/2026 và đưa vào vận hành từ quý IV/2028.

Triển khai giải pháp điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS)

Ngày 5/8/2025 tại Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đã ký thỏa thuận ghi nhớ triển khai giải pháp điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy VinFast, VinES và liên doanh V-G.﻿

Tổng công suất lắp đặt cho các nhà máy tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) dự kiến là 43MWp điện mặt trời và 45MWh công suất dành cho BESS.