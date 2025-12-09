Doanh số 10 tháng vượt đỉnh mọi thời đại, Nam Long đặt mục tiêu 20.000 tỷ đồng từ năm 2026

Ông Lucas Loh - Tổng giám đốc tập đoàn Nam Long

Số liệu cập nhật đến hết tháng 10/2025 cho thấy doanh số bán hàng (pre-sales) của Nam Long đạt xấp xỉ 9.300 tỷ đồng. Kết quả này đánh dấu mốc kỷ lục mới của doanh nghiệp, vượt qua con số cao nhất từng ghi nhận là 8.200 tỷ đồng của cả năm 2022.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong tháng 10, doanh số ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi đóng góp hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 86% so với lũy kế 9 tháng đầu năm. Động lực chính đến từ việc khơi thông pháp lý và mở bán các phân khu mới tại các dự án trọng điểm như Waterpoint, Mizuki Park và Izumi City.

Cơ cấu doanh số 10 tháng đầu năm của Nam Long. (Nguồn: Nam Long).

Chia sẻ về kết quả này, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh - Tổng Giám đốc Nam Long cho biết con số tăng trưởng đột biến trong tháng 10 không phải là hiện tượng nhất thời mà là kết quả tích lũy của cả quá trình chuẩn bị dài hơi từ đầu năm.

Từ tháng 6, thị trường đã ghi nhận lượng quan tâm và đặt chỗ (booking) lớn, đặc biệt tại Waterpoint và Nam Long II Central Lake. Ngay khi các nút thắt pháp lý được tháo gỡ với việc nhận giấy phép bán hàng cho các phân khu như Izumi City - Canaria hay Southgate - Solaria Rise vào tháng 10 và 11, tỷ lệ chuyển đổi từ giữ chỗ sang hợp đồng mua bán đã diễn ra nhanh chóng.

Về bức tranh tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nam Long ghi nhận 3.941 tỷ đồng doanh thu thuần và 354 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Được biết, kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mục tiêu doanh thu 6.794 tỷ đồng và lãi ròng 701 tỷ đồng. Dù mới đi được một nửa chặng đường về lợi nhuận sau 3 quý, ban lãnh đạo doanh nghiệp vẫn bày tỏ sự lạc quan về khả năng về đích, bởi đặc thù điểm rơi bàn giao và ghi nhận doanh thu của ngành bất động sản thường tập trung chủ yếu vào quý cuối năm.

Dựa trên đà tăng trưởng doanh số (pre-sales) hiện tại, Ban điều hành Nam Long tỏ ra tự tin về triển vọng kinh doanh. Theo dự báo từ Công ty Chứng khoán Vietcap, doanh số bán hàng cả năm 2025 của Nam Long có thể đạt ngưỡng 11.000 - 13.000 tỷ đồng.

Trong tháng 12, doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào công tác chuyển đổi hợp đồng cho dự án Elyse Island (Paragon Đại Phước) vừa nhận giấy phép bán hàng ngày 4/12. Tổng Giám đốc Nam Long nhấn mạnh ưu tiên hiện tại không phải là gia tăng số lượng bán mới mà là tốc độ hoàn tất thủ tục pháp lý để ghi nhận doanh số chắc chắn.

Nhìn về trung hạn, lãnh đạo Nam Long xác định mốc doanh số 20.000 tỷ đồng sẽ là mục tiêu trọng tâm cho năm 2026.