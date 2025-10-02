Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam Long bảo lãnh khoản vay 400 tỷ đồng của công ty con tại ACB

02-10-2025 - 08:53 AM | Doanh nghiệp

HĐQT Đầu tư Nam Long đã phê duyệt việc bảo lãnh cho toàn bộ khoản vay 400 tỷ đồng theo Hợp đồng cấp tín dụng ký giữa VCD và ACB.

Nam Long bảo lãnh khoản vay 400 tỷ đồng của công ty con tại ACB- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long, MCK: NLG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bảo lãnh cho khoản vay của Công ty CP Nam Long VCD (VCD) tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Cụ thể, HĐQT Nam Long phê duyệt việc ký kết hợp đồng bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho nghĩa vụ trả nợ của VCD tại ACB. Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm: nợ gốc tối đa 400 tỷ đồng, lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí, các khoản phải trả khác theo các văn kiện tín dụng ký giữa VCD và ACB.

Thời hạn bảo lãnh đến ngày VCD và/hoặc Nam Long hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với АСB theo Hợp đồng cấp tín dụng được ký giữa VCD và ACB.

Trong một diễn biến khác, NLG mới công bố Nghị quyết số 30a/2025/NQ/HĐQT/NLG về việc thông qua một số nội dung liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán 100,12 triệu cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, ước tính, Nam Long sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Trong đó, NLG dự kiến dùng 1.597 tỷ đồng để đầu tư vào dự án do công ty sở hữu trực tiếp hoặc dự án sở hữu bởi các công ty con/liên doanh; gần 266 tỷ đồng đầu tư vào công ty chủ lực của tập đoàn và 640 tỷ đồng thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ khác.

MBS Research dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp BĐS: Vinhomes lãi gần 13.000 tỷ, lợi nhuận Nam Long tăng hơn 500%

Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
nam long, nlg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bi kịch món nợ thuế 182 tỷ của 2 người làm thuê: Ai đứng sau vụ án chấn động một thời tại tp.HCM khiến Interpol phải vào cuộc?

Bi kịch món nợ thuế 182 tỷ của 2 người làm thuê: Ai đứng sau vụ án chấn động một thời tại tp.HCM khiến Interpol phải vào cuộc? Nổi bật

Dấu ấn thiếu gia Nguyễn Phước Hùng Anh Victor phía sau cổ đông lớn nhất sàn tiền số HDEX của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Dấu ấn thiếu gia Nguyễn Phước Hùng Anh Victor phía sau cổ đông lớn nhất sàn tiền số HDEX của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo Nổi bật

Olympia Lighting - Doanh nghiệp FDI Nhật Bản muốn niêm yết trên TTCK Việt Nam

Olympia Lighting - Doanh nghiệp FDI Nhật Bản muốn niêm yết trên TTCK Việt Nam

08:48 , 02/10/2025
Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn

08:00 , 02/10/2025
'Dệt may Việt Nam không thể dựa vào lợi thế lao động giá rẻ nữa'

'Dệt may Việt Nam không thể dựa vào lợi thế lao động giá rẻ nữa'

07:45 , 02/10/2025
'Ông lớn' ngành lưu trữ dữ liệu Synology báo cáo doanh thu tại Việt Nam tăng gấp 3 lần trong vòng 5 năm

'Ông lớn' ngành lưu trữ dữ liệu Synology báo cáo doanh thu tại Việt Nam tăng gấp 3 lần trong vòng 5 năm

07:10 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên