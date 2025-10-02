Nam Long bảo lãnh khoản vay 400 tỷ đồng của công ty con tại ACB

Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long, MCK: NLG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bảo lãnh cho khoản vay của Công ty CP Nam Long VCD (VCD) tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Cụ thể, HĐQT Nam Long phê duyệt việc ký kết hợp đồng bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho nghĩa vụ trả nợ của VCD tại ACB. Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm: nợ gốc tối đa 400 tỷ đồng, lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí, các khoản phải trả khác theo các văn kiện tín dụng ký giữa VCD và ACB.

Thời hạn bảo lãnh đến ngày VCD và/hoặc Nam Long hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với АСB theo Hợp đồng cấp tín dụng được ký giữa VCD và ACB.

Trong một diễn biến khác, NLG mới công bố Nghị quyết số 30a/2025/NQ/HĐQT/NLG về việc thông qua một số nội dung liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán 100,12 triệu cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, ước tính, Nam Long sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Trong đó, NLG dự kiến dùng 1.597 tỷ đồng để đầu tư vào dự án do công ty sở hữu trực tiếp hoặc dự án sở hữu bởi các công ty con/liên doanh; gần 266 tỷ đồng đầu tư vào công ty chủ lực của tập đoàn và 640 tỷ đồng thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ khác.