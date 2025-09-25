MBS Research dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp BĐS: Vinhomes lãi gần 13.000 tỷ, lợi nhuận Nam Long tăng hơn 500%

MBS Research vừa công bố báo cáo phân tích về ngành bất động sản và đưa ra dự phóng về kết quả kinh doanh quý 3 của một số công ty bất động sản.

MBS dự phóng lãi ròng quý 3 của Nam Long (NLG) đạt 210 tỷ đồng tăng 504% so với cùng kỳ và cả năm 2025 là 753 tỷ đồng, tăng 47%. Theo MBS, quý 3/2025, lợi nhuận của NLG sẽ đến từ tiếp tục bàn giao các sản phẩm thuộc dự án Southgate và Nam Long Cần Thơ. Trong quý, NLG đã ký hợp đồng chuyển nhượng 15,1% cổ phần tại dự án Izumi cho đối tác Nhật Bản - Tokyu Corporation và MBS cho rằng lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng này sẽ được ghi nhận vào doanh thu tài chính của NLG trong quý 3.

Trong quý 3/2025, MBS dự phóng lãi ròng của Phát Đạt (PDR) đạt 190 tỷ, tăng 273% so với cùng kỳ. MBS kỳ vọng PDR sẽ ghi nhận lợi nhuận từ thương vụ bán 80% cổ phần tại dự án Thuận An 1. Trước đó vào đầu tháng 9/2025, doanh nghiệp đã có những tín hiệu đầu tiên khi công bố quyết định thành lập Công ty TNHH Đầu tư BĐS cao tầng Thuận An 1, trong đó PDR sở hữu 99%. Cũng trong quý này, doanh nghiệp mở bán đợt mới của dự án Bắc Hà Thanh - Quy Nhơn Iconic, kỳ vọng hỗ trợ tích cực cho lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý 4/2025 và năm 2026.﻿

Đối với Khang Điền (KDH), MBS dự phóng lãi 150 tỷ, tăng 114%. Trong quý 3, MBS không kỳ vọng hoạt động bàn giao diễn ra sôi nổi

với KDH khi cụm dự án Gladia chỉ mới được mở bán từ đầu tháng

7/2025; lợi nhuận sẽ chủ yếu đến từ việc cơ cấu lại quỹ đất, các

thửa đất xen kẹt và không hiệu quả. MBS kỳ vọng cụm dự án

Gladia sẽ đóng góp vào doanh thu - lợi nhuận của KDH kể từ

quý 4/2025.



MBS dự phóng lãi quý 3 của Đất Xanh (DXG) là 56 tỷ đồng, tăng 87%. Trong quý 3, hoạt động mở bán của DXG tại The Prive đã diễn ra rất tích cực với booking cao và giá bán đạt tới mức 120 triệu VNĐ/m2, được kỳ vọng hỗ trợ presale của doanh nghiệp. Tuy nhiên do các sản phẩm tại dự án này khó có thể bàn giao ngay trong quý, lợi nhuận của DXG vẫn sẽ đến từ bàn giao các sản phẩm tại dự án cũ Gem Skyworld.﻿

﻿MBS dự phóng lãi quý 3 của Vinhomes (VHM) là 12.948 tỷ đồng, tăng 65%. Quý 3, MBS cho rằng lãi ròng của Vinhomes tăng trưởng mạnh nhờ doanh số chưa ghi nhận lớn cuối quý trước (138.000 tỷ đồng) đến từ dự án Royal Island, Wonder City và OCP 2&3. MBS dự phóng VHM hoàn thành được 60% kế hoạch lợi nhuận năm trong 9 tháng đầu năm 2025. Các đại dự án mới được mở bán kể từ đầu năm như Wonder City, Golden City, Green City, sẽ đem lại lợi nhuận lớn trong nửa cuối năm 2025.

Theo MBS, trong quý 3/2025, nhiều dự án bất động sản mới được mở bán với tình hình booking ghi nhận tích cực, đi kèm đó là các chính sách thúc đẩy bán hàng tốt ngay cả khi trong quý có tác động tiêu cực của mùa vụ (tháng Ngâu).

Tại Hà Nội, trừ VHM, các dự án mở bán hầu hết đến từ các doanh nghiệp BĐS không niêm yết: Sun Feliza Suites (Sun Group), The Matrix Premium (MIK Group), Noble Crystal (Sunshine Group),… Tại TP. Hồ Chí Minh, một số dự án mở bán đáng chú ý trong quý bao gồm: The Opus One – Vinhomes Grand Park (VHM), The Privé (DXG), cụm dự án Gladia (KDH), The Gió Riverside (AGG) hay Lumier Midtown (Masterise).

Dịch chuyển ra xa trung tâm, một số dự án đáng chú ý mở bán tại các tỉnh thành bao gồm phân khu Canaria – dự án Izumi City (Đồng Nai) hay Solaria Rise - dự án Southgate (Long An, nay là Tây Ninh) của NLG. Lượng booking ghi nhận rất tích cực ở một số doanh nghiệp bao gồm DXG và KDH.﻿

Trong quý 3/2025, hoạt động mở bán diễn ra tích cực tại các doanh nghiệp BĐS niêm yết tuy nhiên hoạt động bàn giao chủ yếu vẫn đến từ sản phẩm thuộc các dự án hiện hữu.

Bên cạnh đó, cũng trong quý, nhiều thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại các dự án đã và được kỳ vọng diễn ra sẽ mang lại lợi nhuận tài chính đột biến trong quý cho các doanh nghiệp, có thể kể đến việc chuyển nhượng 15,1% cổ phần tại dự án Izumi City hay chuyển nhượng cổ phần tại dự án Thuận An 1.

MBS cho rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết theo dõi trong quý 3/2025 ghi nhận tăng trưởng 68,7% so với cùng kỳ nhờ phục hồi từ nền thấp hoặc có hỗ trợ từ lợi nhuận tài chính đột biến trong quý. Các dự án mở bán mới trong quý của các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đóng góp vào kết quả kinh doanh kể từ quý 4/2025.﻿