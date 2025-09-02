Loạt doanh nghiệp bất động sản 'vượt khó' nhờ doanh thu tài chính

Trong quý II/2025, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC) mang về doanh thu thuần hơn 80 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ mảng kinh doanh bất động sản giảm mạnh 89% về còn gần 12 tỷ đồng.

Điểm sáng đến từ doanh thu tài chính gần 72 tỷ đồng, gấp 10,6 lần cùng kỳ, nhờ khoản lãi bán cổ phần tại Công ty Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Trước đó, đầu tháng 7/2025, Hodeco thông qua nghị quyết thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng hơn 24,1 triệu cổ phần (tỷ lệ 37,37%) của CTCP Đầu tư Xây dựng giải trí Đại dương Vũng Tàu cho CTCP Tư vấn, Đầu tư và Thương mại Tân Cương và /hoặc tổ chức/cá nhân do Công ty Tân Cương chỉ định.

Đồng thời, HĐQT HDC thông qua việc tiếp tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng gần 6,4 triệu cổ phần còn lại (tỷ lệ 9,9%) của Công ty Đại dương Vũng Tàu cho đối tác khác. Kết quả, Hodeco lãi ròng gần 58 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 179 tỷ đồng, giảm 30% nhưng lãi ròng gần 72 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Năm 2025, HDC lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu 1.459 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần và lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần. Như vậy, công ty mới thực hiện được 12% và 14% sau nửa đầu năm.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, MCK: CEO, sàn HNX) ghi nhận doanh thu thuần 421 tỷ đồng trong quý II/2025, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là hoạt động cung cấp dịch vụ trong khi doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm 6%, còn 233 tỷ đồng.

Do giá vốn giảm 12% xuống mức hơn 256 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt được 164,5 tỷ đồng, tăng tới 64% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng đột biến 67% lên gần 21 tỷ đồng. Trong khi đó, các loại chi phí đều được tiết giảm. Chỉ riêng phần chi phí khác tăng mạnh lên mức hơn 27 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước được hoàn hơn 1 tỷ đồng. Kết quả, CEO Group báo lãi sau thuế 39 tỷ đồng, tăng 118% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CEO Group mang về 747 tỷ đồng doanh thu, tăng 10%. Doanh thu tăng cùng với việc tiết giảm chi phí đã giúp lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ.

Năm 2025, CEO Group đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.543 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 182 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Qua đó, công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Thậm chí, Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (MCK: HQC, sàn HoSE) còn ghi nhận doanh thu thuần âm gần 11 tỷ đồng. Nguyên nhân xuất phát từ việc doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ này gần 22 tỷ đồng nhưng hàng bán bị trả lại lên tới 33 tỷ đồng. Điều này khiến HQC lỗ gộp gần 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi gộp 52,5 tỷ đồng.

Theo lý giải của doanh nghiệp, một số khách hàng mất khả năng thanh toán các đợt tiếp theo nên công ty đồng ý thanh lý, nhận lại sản phẩm để bán cho khách hàng khác với giá cao hơn. Quyết định này giúp điều chỉnh giá bán, nhưng đồng thời khiến doanh thu kỳ này bị điều chỉnh âm.

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính gần 29 tỷ đồng, tăng 57%, chủ yếu đến từ lãi hợp tác đầu tư, cùng kỳ không có khoản này. Cùng với đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 79,1%, còn 5,29 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HQC có thêm khoản lợi nhuận khác gần 38 tỷ đồng, gấp 11,5 lần cùng kỳ, chi tiết không được công bố. Kết quả, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận lãi sau thuế 4,9 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, HQC ghi nhận doanh thu thuần hơn 38 tỷ đồng, tăng 5%; lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng, giảm 35%. So với mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng trong năm 2025, công ty mới thực hiện được lần lượt 4% và 14%.

Hay như CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, MCK: NTL) thoát lỗ quý II/2025 nhờ đầu tư chứng khoáng. Doanh thu thuần kỳ này chỉ đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm 99,6% so với cùng kỳ năm trước, do mảng kinh doanh bất động sản thất thu, mang về chưa đến 3 tỷ đồng.

Giá vốn quá cao khiến lợi nhuận gộp âm 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Lideco hưởng lợi từ khoản doanh thu tài chính gần 21 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, đầu tư chứng khoán. Cùng với các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp giảm 41% về còn 10 tỷ đồng.

Kết quả, Nhà Từ Liêm thoát lỗ kỳ này khi lãi ròng gần 2 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ. NTL giải trình, các dự án bất động sản trong kỳ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, nên không thể ghi nhận doanh thu. Toàn bộ nguồn thu quý này đến từ hoạt động tài chính.

Lũy kế nửa đầu năm, Lideco ghi nhận doanh thu thuần gần 10 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng, đều giảm 99% so với cùng kỳ.

Năm 2025, NTL đặt mục tiêu thận trọng với tổng doanh thu 80 tỷ đồng, giảm 95% so với năm 2024, lãi sau thuế chỉ 24 tỷ đồng, giảm 96%. Với kế hoạch này, công ty đã thực hiện được 54% và 35% sau 6 tháng.



