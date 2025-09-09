Taseco Group lãi bán niên tăng 68%: Tăng vay Ngân hàng lên 5.000 tỷ để dồn lực cho Bất động sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025, CTCP Tập đoàn Taseco (Taseco Group) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 402,7 tỷ đồng, tăng khoảng 68% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này đi cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động. Tính đến ngày 30/06/2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt 14.537,5 tỷ đồng, tăng 35,4% so với thời điểm đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng gần 54% lên mức 9.218 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 5.319,5 tỷ đồng. Theo đó, các chỉ số đòn bẩy tài chính của tập đoàn theo đó cũng ở mức cao, với hệ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) là 1,73 lần và hệ số Nợ trên Tổng tài sản là 0,63 lần.

Chiến lược huy động vốn của tập đoàn thể hiện sự chuyển dịch rõ rệt. Trong khi dư nợ vay ngân hàng tăng vọt 83% lên 5.060 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu lại giảm mạnh xuống còn 194 tỷ đồng sau khi công ty tất toán một lô trái phiếu đáo hạn. Động thái này phản ánh xu hướng ưu tiên các nguồn vốn từ ngân hàng và vốn chủ sở hữu.

Xuất phát điểm từ một doanh nghiệp dịch vụ phi hàng không tại sân bay Nội Bài vào năm 2005, Taseco Group, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Phạm Ngọc Thanh, đã phát triển thành một tập đoàn đa ngành. Hệ sinh thái của Taseco vận hành với hai thành viên hạt nhân đã niêm yết trên sàn HOSE, trong đó Taseco Group sở hữu 72,5% vốn tại Taseco Land (TAL) phụ trách mảng bất động sản, và 51% vốn tại Taseco Airs (AST) đảm nhiệm mảng dịch vụ hàng không.

Thiết kế dự án Landmark 55 Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Mảng bất động sản do Taseco Land (HOSE: TAL) phụ trách có sự cải thiện đáng kể về hiệu quả hoạt động. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 933 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhờ biên lợi nhuận gộp tăng từ 24,3% lên 33,7%, công ty thu về 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp 3,5 lần so với nửa đầu năm 2024. Nguồn lực của công ty đang được dồn vào triển khai các dự án quy mô lớn như Landmark 55 tại Hà Nội, khu nghỉ dưỡng À La Carte Hạ Long, và dự án khu đô thị tại Bắc Ninh vừa trúng thầu có diện tích khoảng 62,27 ha.

Để tài trợ cho tham vọng này, Taseco Land đã thông qua phương án chào bán 48,15 triệu cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến thu về 1.493 tỷ đồng.

Lucky Cafe & Fastfood nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngược lại, CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (HOSE: AST) tiếp tục là "tấm đệm" vững chắc cho tập đoàn. Hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, Taseco Airs ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 122 tỷ đồng và đã hoàn thành 58,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Động lực tăng trưởng đến từ mạng lưới hơn 144 điểm kinh doanh tại các sân bay lớn, và công ty đang hướng tới tiềm năng mở rộng đáng kể khi đưa vào khai thác các dịch vụ tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.