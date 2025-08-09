Taseco Land muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã: TAL) vừa phê duyệt ngày 19/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Theo đó, các cổ đông sẽ xem xét phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian và địa điểm thực hiện, cũng như phương án phát hành chi tiết chưa được Taseco Land công bố.

Taseco Land lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau khi cổ phiếu TAL vừa có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HoSE vào ngày 1/8 vừa qua.

Việc chuyển sàn của Taseco Land đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 tổ chức ngày 21/04. Tính đến hiện tại, công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Taseco (TASC) đang nắm giữ 72,89% cổ phần tại TAL.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần 557 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm 19%, lợi nhuận gộp tăng 15 tỷ đồng lên 185 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính của TAL giảm 36% về còn 51,2 tỷ đồng; bù đắp cho chi phí bán hàng tăng gấp 3 lần lên 34 tỷ đồng.

Kết quả, Taseco Land báo lãi sau thuế đạt 37,6 tỷ đồng, cao gấp 5,4 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần 933 tỷ đồng, giảm nhẹ 6 tỷ đồng. Nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp nên lợi nhuận sau thuế của TAL đạt 60 tỷ đồng, cao gấp 3,51 lần so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch năm 2025, Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 4.332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 536 tỷ đồng. Trong đó, mảng bất động sản đóng góp 3.709 tỷ đồng, xây lắp đạt 239 tỷ đồng, và dịch vụ – hạ tầng khu công nghiệp ước đạt 384 tỷ đồng.