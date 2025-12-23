Startup Hyra Holdings đang gây xôn xao của Shark Hưng: Tăng vốn điều lệ gấp 14 lần trong hơn 1 năm

Sáng 23/12, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) cho biết các hoạt động đầu tư khởi nghiệp liên quan đến Hyra Holdings đang được mạng xã hội nhắc tới thời gian gần đây là do cá nhân ông thực hiện, không có bất kỳ mối liên hệ nào với CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã chứng khoán: CRE) – doanh nghiệp nơi ông hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.



Trên trang Facebook cá nhân, ông Phạm Thanh Hưng lên tiếng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến mình. Ông cho rằng một số nội dung chưa được kiểm chứng đã bị suy diễn theo nhiều hướng, có thể gây hiểu nhầm trong dư luận. Vì vậy, ông khuyến nghị công chúng tiếp cận thông tin một cách thận trọng và dựa trên các nguồn phát ngôn chính thống.



Ông Hưng nhấn mạnh, các hoạt động đầu tư khởi nghiệp được nhắc tới trên mạng xã hội hoàn toàn mang tính cá nhân và không có bất kỳ sự liên quan nào về pháp lý, tài chính hay vận hành, tới Cen Land.



Theo ông, trong bối cảnh thị trường đang nhạy cảm, những thông tin thiếu kiểm chứng hoặc bị diễn giải không đầy đủ có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và cổ đông. Việc chủ động lên tiếng nhằm làm rõ ranh giới thông tin là cần thiết để tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Trên thị trường chứng khoán, CRE phiên sáng 23/12 có giá 8.250 đồng/cổ phiếu. So với đầu tháng 12-2025, cổ phiếu này đã mất hơn 14% giá trị.



Về Hyra Holdings, doanh nghiệp này được thành lập ngày 21/12/2021, tập trung phát triển các dự án công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực AI và blockchain. Hyra Holdings xác định ba mảng hoạt động chính gồm hạ tầng số có chủ quyền; tài chính, dịch vụ số và quản trị; quản trị, tuân thủ và công dân số.



Theo giới thiệu trên website, Hyra Holdings đặt mục tiêu xây dựng mô hình hạ tầng số mới, hướng tới AI phi tập trung, blockchain Layer-3 và DePIN ngay từ giai đoạn sớm, khi các xu hướng này còn chưa phổ biến.



Hiện HĐQT Hyra Holdings gồm ông Trần Nam Chung (SN 1986, Chủ tịch), ông Andy Phạm (Phó Chủ tịch) và ông Nguyễn Văn Phương (thành viên). Tại ĐHĐCĐ năm 2025, công ty thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng (Shark Hưng) làm thành viên HĐQT.



﻿Công ty có trụ sở chính tại Lô CX01, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Từ ngày 3/4/2024, vốn điều lệ thay đổi từ 5,8 tỷ lên hơn 6,5 tỷ đồng. Từ 14/5/2025 đến nay, vốn điều lệ tăng gấp 14 lần lên 93,1 tỷ đồng.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, Hyra Holdings công bố đã ký kết hợp tác chiến lược với Haimaker, Thái An Holdings, AHT Tech để phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI). ﻿

Tính đến cuối năm 2024, hệ sinh thái Hyra ghi nhận hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu. Trong đó, nền tảng Hyra AI có hơn 2 triệu thiết bị đang kết nối tại 205 quốc gia, với năng lực xử lý ước đạt 360.000 TFLOPS. Cùng giai đoạn, doanh nghiệp triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu Hyra Zone với tổng mức đầu tư khoảng 30 triệu USD, đồng thời mở rộng hoạt động sang các thị trường như Singapore, Dubai và Mỹ.



Trong chiến lược trung hạn giai đoạn 2026–2030, Hyra dự kiến phát triển 9 sản phẩm công nghệ trọng điểm và thâm nhập hơn 30 thị trường quốc tế. Về dài hạn, Hyra Network đặt mục tiêu thực hiện IPO trong giai đoạn 2030–2035, với kỳ vọng đạt mức định giá hàng tỷ USD. ﻿