Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có quyền Tổng giám đốc

23-12-2025 - 08:54 AM | Doanh nghiệp

Ông Trương Hữu Thành

Ông Trương Hữu Thành

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa có quyền Tổng giám đốc mới, sau khi Tổng giám đốc "Tổng" này được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam

Theo văn bản số 6963/EVNNPT-TCNS, ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng giám đốc EVNNPT được giao thực hiện nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc EVNNPT từ ngày 16/12/2025, sau khi Tổng giám đốc Phạm Lê Phú nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trương Hữu Thành làm việc trong ngành Điện từ vị trí kỹ sư của Công ty Truyền tải điện 4, sau đó kinh qua vị trí Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc (EVNNPT) rồi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc EVNNPT từ tháng 6/2022.

Theo EVNNPT, ông Thành làm nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc cho đến khi kiện toàn xong nhân sự chức danh Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc của cấp có thẩm quyền.

Theo PV

Báo pháp luật

