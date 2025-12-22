Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kinh Bắc (KBC) thâu tóm 99% vốn của chủ đầu tư tòa nhà 28 tầng trên đường Láng Hạ, Hà Nội

22-12-2025 - 17:53 PM | Doanh nghiệp

Tòa nhà 1A Láng Hạ có vị trí cạnh ngã tư Đê La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ.

Ảnh: Diễn đàn đô thị

Ngày 22/12, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - СТСР (KBC) công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Công ty TNHH Logistics A&E.

Theo đó, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam trở thành công ty con của KBС.﻿

Ngoài ra, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam là cổ đông sở hữu 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ. Do vậy, trở thành Công ty do KBC nắm quyền kiểm soát.﻿

Công ty CP Đầu tư Láng Hạ là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và Văn phòng tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), vị trí được cho là khu “đất vàng” của khu phố này.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư Láng Hạ được UBND TP Hà Nội cho thuê 3.916 m2 theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 và Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình cũ nay là phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Láng Hạ cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 495943, với diện tích 3.709 m2.

Ngày 02/3/2011, Công ty được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 17/GP/SXD với quy mô 28 tầng, 2 tầng kỹ thuật, 1 tầng áp mái và 4 tầng hầm.

Tuy vậy, sau khi thi công đến tầng 28 thì dự án tạm dừng.

Ảnh: Diễn đàn đô thị

Kinh Bắc (KBC) một mình một sân tại 2 dự án điện gió tổng mức đầu tư gần 14.700 tỷ đồng

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
kbc, kinh bắc

