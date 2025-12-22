Sang tay 6.000 tỷ đồng trong 2 phút: Tỷ phú Thái Lan chính thức thâu tóm thêm 96 triệu cổ phiếu Vinamilk?

Ảnh Minh họa VNM

Trong phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) ghi nhận khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 10h14 đến 10h16, tổng cộng 96 triệu cổ phiếu đã được sang tay. Tổng giá trị của lô giao dịch đạt 6.011 tỷ đồng, được thực hiện tại mức giá bình quân 62.555 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu VNM

Các thông số về khối lượng, mức giá và tổng giá trị của giao dịch này hoàn toàn trùng khớp với nội dung bản đăng ký mua mà F&N Dairy Investments - đơn vị thành viên của tập đoàn F&N thuộc sở hữu tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - đã công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Theo thông báo ngày 16/12, F&N cho biết đã đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng số cổ phần nói trên từ Platinum Victory Pte. Ltd - pháp nhân thuộc Jardine Cycle & Carriage (JC&C). Mức giá thực hiện được ấn định là 62.555 đồng/cổ phiếu, đúng bằng mức giá giao dịch thỏa thuận trên thị trường sáng nay.

Với việc hoàn tất giao dịch này, nhóm F&N đã nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại Vinamilk lên mức 24,99% vốn điều lệ. Tỷ lệ này giúp F&N tiếp tục duy trì vị thế là cổ đông nước ngoài lớn nhất và là cổ đông lớn thứ 2 tại Vinamilk, sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC).

Ở chiều ngược lại, việc chuyển nhượng 4,6% vốn khiến tỷ lệ sở hữu của Platinum Victory (JC&C) tại Vinamilk giảm từ 10,62% xuống còn 6,02%. Liên quan đến giao dịch này, phía JC&C cũng có kế hoạch rút người đại diện vốn khỏi Hội đồng quản trị Vinamilk, một động thái được cho là nằm trong chiến lược cơ cấu lại danh mục đầu tư của tập đoàn này.

Thương vụ này đánh dấu bước tiến mới trong cam kết đầu tư dài hạn của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi tại Vinamilk, kể từ khi TCC Holding mua lại F&N vào năm 2013.

Về mặt hiệu quả tài chính, Vinamilk hiện là khoản đầu tư mang lại dòng tiền cổ tức lớn nhất cho nhóm nhà đầu tư Thái Lan tại thị trường Việt Nam. Ước tính đến nay, tổng giá trị cổ tức tiền mặt mà nhóm F&N nhận được từ Vinamilk đạt khoảng 16.500 tỷ đồng. Con số này cao hơn so với lượng cổ tức nhận được từ một khoản đầu tư lớn khác là Sabeco (khoảng 15.500 tỷ đồng).