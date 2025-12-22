Doanh nghiệp quân đội đứng sau siêu đại lộ 855.000 tỷ đồng: Gắn liền tuyến hậu cần đường Trường Sơn huyền thoại và cầu Phong Châu được Thủ tướng khen ngợi

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng – một trong những dự án hạ tầng – đô thị có quy mô lớn bậc nhất từ trước tới nay của Thủ đô đã chính thức được khởi công ngày 19/12 vừa qua.



Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, do liên danh các nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, THACO, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát thực hiện.



Theo quy hoạch, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Trục giao thông dài khoảng 80 km này được thiết kế gắn với hệ thống công viên, không gian cảnh quan và vui chơi giải trí quy mô hàng nghìn hecta, đồng thời tạo quỹ đất lớn phục vụ tái thiết và phát triển đô thị ven sông.



Đáng chú ý, đơn vị thi công dự án là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, doanh nghiệp xây dựng chủ lực trực thuộc Bộ Quốc phòng.



Tiền thân của Xây dựng Trường Sơn là Đoàn 559 – lực lượng công binh, vận tải chiến lược, gắn liền với tuyến hậu cần Trường Sơn huyền thoại trong kháng chiến. Từ một đơn vị làm nhiệm vụ quân sự, Trường Sơn đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi để trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu, hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ giao thông, công nghiệp – dân dụng đến sân bay, cảng biển, thủy lợi và thủy điện.



Những năm gần đây, dấu ấn của Xây dựng Trường Sơn xuất hiện ngày càng nhiều tại các công trình hạ tầng “xương sống” của nền kinh tế.

Doanh nghiệp này từng hoàn thành cầu Phong Châu mới (Phú Thọ) với tổng mức đầu tư 635 tỷ đồng, vượt tiến độ và tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng so với phương án ban đầu, được Thủ tướng Phạm Minh Chính khen ngợi.

Tại Sân bay quốc tế Long Thành, Trường Sơn đảm nhận vai trò nòng cốt ở nhiều gói thầu then chốt, bao gồm hạ tầng giao thông nội cảng và sân đỗ tàu bay với tổng giá trị lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.



Xây dựng Trường Sơn còn hiện diện tại loạt tuyến cao tốc quan trọng như Hòa Bình – Mộc Châu, Chợ Mới – Bắc Kạn, Vành đai 3 TP.HCM hay Cao Lãnh – An Hữu. Riêng tại Cà Mau, doanh nghiệp này giữ vai trò nhà thầu chính trong chuỗi dự án hạ tầng chiến lược trị giá trên 80.000 tỷ đồng, bao gồm cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, cảng tổng hợp Hòn Khoai và cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai – những công trình được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho cực Nam Tổ quốc. Song song, Trường Sơn cũng tham gia các dự án năng lượng quy mô lớn như Thủy điện tích năng Bác Ái và Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.



Về bức tranh tài chính, theo báo cáo năm 2024, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn ghi nhận tổng tài sản hơn 12.680 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 718 tỷ đồng, nợ phải trả xấp xỉ 11.963 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước.

Quy mô vốn chủ sở hữu không lớn so với giá trị các dự án đang tham gia cho thấy mô hình hoạt động đặc thù của nhà thầu hạ tầng, trong đó năng lực tổ chức thi công, uy tín và kinh nghiệm là yếu tố then chốt.

