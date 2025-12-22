Ba dấu mốc trên 2 lục địa: Hành trình Viettel lan tỏa giá trị Việt Nam

Buổi chiều muộn trên một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô Maputo (Mozambique), người kỹ sư trẻ của Movitel dừng tay sau nhiều giờ kiểm tra trạm. Phía xa, trên nền trời là những đốm sáng từ các mái nhà, điểm xuyết trên nền trời tím sẫm. Nơi này vài năm trước vẫn còn là “vùng trắng” viễn thông, nay đã căng tràn tín hiệu.

Ở nửa kia bán cầu cách đó nửa vòng Trái Đất, đồng nghiệp của anh kỹ sư ấy tại Peru đang kiểm tra tuyến cáp quang dọc theo triền núi Andes. Và cách đó hàng nghìn km, giữa những vùng núi xa xôi của ở Burundi, những kỹ sư Lumitel vẫn miệt mài dựng trạm giữa điều kiện khắc nghiệt.

Ba con người, ba quốc gia - nhưng chung một niềm tin: kết nối luôn có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Và hành trình bền bỉ ấy vừa được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý từ Chính phủ Việt Nam: Huân chương Lao động hạng Ba trao tặng cho Viettel Mozambique (Movitel), Viettel Peru (Bitel) và Viettel Burundi (Lumitel).

Movitel: Dệt mạng lưới kết nối bền bỉ tại Mozambique

Tại Mozambique, Movitel - sau 13 năm hoạt động - đã trở thành thương hiệu quen thuộc với người dân nhờ triết lý “công nghệ cho mọi người”. Doanh nghiệp kiên định đưa viễn thông và dịch vụ số đến những vùng khó khăn nhất - nơi hạ tầng còn hạn chế, giao thông cách trở.

Huân chương Lao động hạng Ba của Chính phủ Việt Nam dành cho Movitel ghi nhận một hành trình mở rộng dịch vụ số đến hàng triệu người dân Mozambique. Họ đã duy trì chiến lược phát triển bền vững, xây dựng một tập thể đoàn kết, sáng tạo; đồng hành cùng chính phủ và nhận được sự tin tưởng của cộng đồng.

Đáng chú ý, hệ sinh thái tài chính số e-Mola đang trở thành động lực phát triển mới, giúp người dân thanh toán, giao dịch thuận tiện hơn mỗi ngày.

Bitel: Mười năm xây nền tảng số giữa dãy Andes

Đối với Viettel Peru (Bitel), Huân chương Lao động hạng Ba được trao cho họ sau hơn một thập kỷ đồng hành cùng Chính phủ Peru trong hiện đại hóa hạ tầng số. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - thay mặt Chủ tịch nước trao phần thưởng cho Bitel, ghi nhận đóng góp bền bỉ của doanh nghiệp tại thị trường Peru.

Từ năm 2014, Bitel đã chọn cách tiếp cận “đi tới nơi khó nhất trước”, mang cáp quang và sóng 4G tới những cộng đồng trên núi cao. Nhờ đó, hàng triệu người dân Peru lần đầu tiếp cận internet tốc độ cao, trẻ em vùng sâu có điều kiện học tập tốt hơn, các dịch vụ công trực tuyến được triển khai hiệu quả hơn.

Phần thưởng cao quý này trở thành động lực để Bitel tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp cho kinh tế – xã hội Peru và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Lumitel: Khi kết nối mở ra cơ hội cho hàng triệu người dân Burundi

Tại Đông Phi, hành trình của Viettel Burundi (Lumitel) cũng bắt đầu bằng mong muốn đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Từ năm 2015, Lumitel từng bước phủ sóng viễn thông khắp Burundi, giúp nhiều cộng đồng vùng xa lần đầu kết nối internet.

Với hơn 3.200 km cáp quang, gần 600 trạm phát sóng và hệ sinh thái số ngày càng mở rộng, Lumitel trở thành một phần quan trọng trong tiến trình phát triển hạ tầng số của đất nước. Tổng Giám đốc Lumitel, ông Phan Trường Sơn, chia sẻ: “Điều khiến chúng tôi kiên trì là mong muốn để công nghệ chạm tới từng người dân. Mỗi trạm sóng dựng lên đều mang theo hi vọng về một cơ hội mới cho cộng đồng.”

Huân chương Lao động hạng Ba là sự ghi nhận xứng đáng dành cho tập thể Lumitel – những con người đã cống hiến thầm lặng để đóng góp vào việc kiến tạo cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ số cho hàng triệu người dân Burundi.

Ba câu chuyện – Một tinh thần Viettel

Ba thị trường, ba bối cảnh khác nhau, nhưng cùng hội tụ ở điểm chung: tinh thần phục vụ, sự kiên trì và niềm tin vào giá trị của kết nối. Từ Andes hùng vĩ đến đồng bằng Burundi, từ bờ Ấn Độ Dương đến cao nguyên Mozambique, hình ảnh những kỹ sư Viettel lội suối băng rừng, bám trụ tại từng bản làng, từng ngọn núi đã trở thành biểu tượng của hành trình mang công nghệ Việt Nam ra thế giới.

Huân chương Lao động hạng Ba trao tặng Bitel, Lumitel và Movitel không chỉ là sự ghi nhận từ Nhà nước Việt Nam, mà còn là động lực để các thị trường tiếp tục tiến bước. Con đường phía trước còn rộng mở và họ sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện Viettel trên bản đồ số toàn cầu.