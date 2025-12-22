Thứ trưởng Bộ KHCN: Đề nghị Intel đẩy nhanh chuyển giao công nghệ vi mạch bán dẫn cho Việt Nam

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 17/12, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương dẫn đầu đoàn công tác của bộ tới thăm nhà máy đóng gói và kiểm thử Intel Products Vietnam tại TPHCM.

Thứ trưởng cho biết Việt Nam mong muốn phát triển công nghiệp bán dẫn trong hệ sinh thái các quốc gia phát triển, trong đó có Hoa Kỳ và đặc biệt là Intel, theo hướng kết hợp, bổ trợ lẫn nhau, phát huy tiềm năng hiện có và vị trí địa chính trị của Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị Intel tăng cường đầu tư hoạt động đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn tại Việt Nam. Đồng thời, tham gia các nhiệm vụ triển khai Chiến lược, gồm: đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng (phòng thí nghiệm chuyên sâu, đo kiểm…), nghiên cứu phát triển sản phẩm vi mạch bán dẫn, phát triển hệ sinh thái (hỗ trợ startup, kết nối với các trung tâm nghiên cứu phát triển vi mạch) của Intel tại Việt Nam.

Thứ trưởng cũng đề nghị Intel tham gia tham vấn và phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các sáng kiến, nhiệm vụ Chiến lược đã đề ra; chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đề xuất Intel đẩy nhanh quá trình chuyển giao công nghệ vi mạch bán dẫn cho Việt Nam.

Thứ trưởng khuyến khích Intel mở rộng trung tâm R&D hoặc hợp tác với các đối tác Việt Nam đầu tư các phòng thí nghiệm, mô phỏng, kiểm thử trong lĩnh vực bán dẫn, tập trung phát triển chip chuyên dụng phục vụ các ngành, lĩnh vực chuyển đổi số và mở rộng hoạt động sản xuất và các hoạt động ATP (lắp ráp, kiểm tra và đóng gói) tại Việt Nam.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị Intel tham gia các chương trình đào tạo kỹ sư thiết kế và phát triển vi mạch, bao gồm các khóa đào tạo chuyên sâu, chương trình thực tập hoặc học bổng cho sinh viên ngành kỹ thuật; đồng thời hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn.

Ông Kenneth Tse, Tổng Giám đốc Intel Việt Nam cho biết, Intel sẽ đồng hành và tham gia sâu vào triển khai các sáng kiến, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển chip chuyên dụng ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực chuyển đổi số.

Intel "quay xe" để hoạt động ở Việt Nam Từ năm 2006 đến tháng 1/2021, Tập đoàn Intel đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào nhà máy Intel Việt Nam.

Giữa năm 2024, theo báo cáo về dự thảo nghị định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) chỉ ra rằng chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam chưa tương thích với bối cảnh mới. Cụ thể, chính sách chưa đa dạng, chỉ dựa vào các hình thức ưu đãi dựa trên thu nhập (miễn, giảm thuế), ưu đãi tiền thuê đất, chưa có ưu đãi dựa trên chi phí.﻿

Báo cáo cho biết Intel đề xuất dự án sản xuất chip vốn đầu tư 3,3 tỷ USD, đề xuất Việt Nam hỗ trợ 15% tiền mặt, sau đó chuyển sang Ba Lan. Tập đoàn bán dẫn AT&S của Áo đã khảo sát, dự kiến đầu tư, nhưng Việt Nam không đáp ứng được về hỗ trợ theo chi phí và lao động công nghệ cao có sẵn, nên đã chuyển sang Malaysia.﻿

Cuối tháng 10/2025, Intel về với Việt Nam với kế hoạch chuyển hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ cơ sở tại nhà máy Costa Rica sang các thị trường tiềm năng như Việt Nam. Thông tin được ông Kenneth Tse cho biết trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP).

Tháng 11/2025, Bộ Khoa học & Công nghệ ban hành Thông tư số 33/2025/TT-BKHCN quy định tiêu chí doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến dự án sản xuất thiết bị điện tử tại Việt Nam.﻿

Theo thông tư mới, doanh nghiệp được ưu đãi nếu sử dụng sản phẩm chip bán dẫn trong dự án.