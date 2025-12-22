Vingroup, Sungroup, Hòa Phát khởi công loạt dự án tổng VĐT gần 1,9 triệu tỷ đồng, chiếm 67% tổng mức đầu tư tư nhân trong ngày đặc biệt

Sáng 19/12, đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước.



Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 234 công trình, trong đó, có 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư các dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó 96 dự án sử dụng vốn nhà nước với hơn 627.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 18% tổng vốn), còn lại 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác với hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư.﻿

Vingroup: 1,72 triệu tỷ

Trong đó, Tập đoàn Vingroup đã triển khai đồng loạt 11 dự án lớn trên khắp cả nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực từ đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông đến năng lượng xanh và công nghiệp nặng với tổng vốn đầu tư hơn 1,72 triệu tỷ đồng.

Nổi bật là "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng (khoảng 37 tỷ USD). Điểm nhấn là Sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, dự kiến là sân vận động có mái che lớn nhất thế giới.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ.

Cùng với Hà Nội, tại Quảng Ninh, Vingroup và Vinhomes đã khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh, tổng quy mô hơn 4.100ha, tổng vốn đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD).

Tiếp nối siêu đô thị biển Hạ Long Xanh, Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES đã khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án có quy mô hơn 1.254 ha, vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng.

Dự án đô thị tiếp theo được khởi động là Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh có quy mô 84,12 ha, tổng vốn khoảng 8.000 tỷ đồng.

Trong phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, quy mô 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh chính thức khai trương, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup chính thức khởi công dự án Công viên công cộng Tuần Châu tại phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đại công viên sinh thái - văn hóa - thể thao có quy mô lên tới hơn 626 ha, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) diễn ra Lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo khởi động hai dự án quy mô lớn gồm Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Kỳ Anh. Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, công suất 400 MW, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng; Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, công suất 500 MW, tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng Giám đốc VinMetal (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cũng tại Vũng Áng, Vingroup đã chính thức khởi động Nhà máy sản xuất thép VinMetal, với công suất giai đoạn 1 đạt 5 – 6 triệu tấn/năm, tổng 3 giai đoạn sẽ đạt 20 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 89.000 tỷ đồng.

Sungroup: Gần 149.000 tỷ

Tập đoàn Sun Group sẽ đồng loạt khởi công 5 dự án trọng điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM và Phú Quốc, với tổng mức đầu tư khoảng 148.653 tỷ đồng.

Tại Phú Quốc, Sun Group khởi công tuyến tàu điện đô thị LRT giai đoạn I với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng.

Ảnh: Sungroup

Ở Vân Đồn (Quảng Ninh), tập đoàn triển khai Khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí có thưởng (casino) với quy mô 244 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 51.000 tỷ đồng.

Tại khu vực Hà Nội – Bắc Ninh, Sun Group khởi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng.

Cũng tại Hà Nội, Sun Group triển khai dự án tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch với vốn đầu tư 4.665 tỷ đồng.

Ảnh: Sungroup

Tại TP.HCM, tập đoàn khởi công cụm 4 dự án An Tây với tổng vốn đầu tư hơn 51.000 tỷ đồng. Dự án phát triển theo mô hình đô thị – cảng quy mô 724 ha, nằm trên trục Vành đai 4.

Hòa Phát: 10.000 tỷ

Ảnh: Hòa Phát

Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Dự án nằm trong chiến lược sản xuất các dòng thép công nghệ cao của Tập đoàn, sử dụng dây chuyền hiện đại của châu Âu. Dự kiến, Nhà máy sẽ ra sản phẩm ray đường sắt cao tốc, thép hình vào năm 2027, sẵn sàng cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm.

Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu công nghiệp phía Đông Khu Kinh tế Dung Quất.