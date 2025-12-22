Những lần khách trúng Vietlott nhờ may mắn 'không tưởng'

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

22-12-2025 - 08:55 AM | Doanh nghiệp

Thời gian qua, nhiều người trúng Vietlott trị giá hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng sau khi mua vé số một cách rất tình cờ.

Trúng gần 62 tỷ đồng chỉ sau 1 lần "lướt" Facebook

Đó là anh L.N.Q - thuê bao Viettel đến từ Hà Nội. Anh Q trúng giải thưởng trị giá hơn 61,7 tỷ đồng. Anh Q. đang sinh sống và kinh doanh tự do tại Hà Nội.

Anh Q nhận giải Jackpot gần 62 tỷ đồng. (Ảnh: Vietlott)

Theo chia sẻ từ anh Q, anh tình cờ xem Facebook và thấy thông tin giải độc đắc Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 đã vượt mốc 60 tỷ đồng. Anh nạp 200.000 đồng vào Vietlott SMS và mua hết 200.000 đồng đó để thử vận may. Các dãy số anh Q mua hôm đó đều là do hệ thống tự chọn ngẫu nhiên. Chính anh Q cũng không tin mình sẽ trúng thưởng.

Trúng Vietlott nhờ mua vé số theo ngẫu hứng

Tại kỳ quay thưởng ngày 26/11/2024, Vietlott xác định có một vé trúng thưởng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,9 tỷ đồng. Người chơi trúng thưởng là anh T. đến từ Gia Lai.

Theo chia sẻ của chủ nhân, sau một buổi làm việc, anh T. dừng xe bên đường để sửa xe máy. Trong lúc chờ đợi, anh tình cờ gặp một người bán vé số dạo chỉ còn đúng 2 tờ vé Vietlott cuối cùng và mua hết coi như góp vui cuối ngày cho người bán.

Tối hôm đó, tim anh như muốn ngừng đập khi thấy cả 6 con số trên một trong hai tờ vé khớp hoàn toàn với giải Jackpot 2.

Là người lao động tự do công việc không ổn định, số tiền này rất ý nghĩa với gia đình anh. Anh T. đã trích một phần số tiền trúng thưởng để tặng quà cho những người bán vé số dạo (30 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng).

Mua vé số khi đang ngồi chơi, trúng Vietlott hơn 55 tỷ đồng

Ngày 29/2/2024, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 trị giá 55,8 tỷ đồng cho ông Đ.H (quê tại Lâm Đồng và sinh sống tại TP.HCM).

Ông Đ.H nhận giải Jackpot. (Ảnh: Vietlott)

Ông H. cho biết, mua vé số khi đang ngồi chơi với bạn bè, để cầu may mắn trong những ngày đầu năm mới. Ông mua 1 dãy số sản phẩm Mega 6/45 và 2 dãy số sản phẩm Power 6/55. Đây cũng là thói quen mua xổ số của ông H. Mỗi lần, ông chỉ mua một vài vé để cầu may cũng như giải trí hàng ngày.

Trúng Vietlott hơn 100 tỷ đồng nhờ dừng xe trú mưa

Ông N.T.L nhận giải Jackpot hơn trăm tỷ đồng. (Ảnh: Vietlott)

Ngày 25/9/2017, trên đường đi làm trời bỗng đổ mưa như trút, ông N.T.L (quê ở tỉnh Đồng Nai) táp xe vào lề đường để trú mưa. Đứng trước một cửa hàng bán vé số tự chọn của Vietlott , ông L. mua một tờ vé số “cho vui”. Tuy nhiên, may mắn đã “mỉm cười” với ông L khi ông trúng giải thưởng trị giá hơn 112 tỷ đồng.

Sau 5 năm kênh bán vé qua điện thoại của Vietlott có gần 4 triệu tài khoản

