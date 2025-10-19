Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí ẩn sau dãy số trúng 3,5 tỷ Vietlott và loạt chuyện đổi đời khó tin của tỷ phú Việt

19-10-2025 - 09:56 AM | Doanh nghiệp

Người vừa trúng 3,5 tỷ đồng Vietlott có cách chọn số đặc biệt.

Vietlott vừa phát đi thông báo về người chơi may mắn trúng giải lớn ngay đầu tháng 10. Tại kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) #01254 ngày 11/10/2025, giải Jackpot 2 Power 6/55 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng đã tìm được chủ nhân. Người may mắn là chị H.N.Đ.T (đăng ký dự thưởng tại TP. HCM), một thuê bao của MobiFone, đã trúng thưởng qua kênh Vietlott SMS tiện lợi.

Chia sẻ trong niềm hạnh phúc bất ngờ, chị T. cho biết: “Khi biết tin mình trúng thưởng, tôi không tin nổi! Tôi chỉ chọn số dựa trên thần số học – không nghĩ rằng vận may lại đến thật.” Chị cũng chia sẻ rằng thói quen mua vé số 1-2 vé mỗi lần, và vài năm nay chị chuyển sang mua qua Vietlott SMS vì sự tiện lợi.

Bí ẩn sau dãy số trúng 3,5 tỷ Vietlott và loạt chuyện đổi đời khó tin của tỷ phú Việt- Ảnh 1.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 11/10 gọi tên 1 vị khách may mắn với bộ số được chọn theo thần số học.

Trường hợp chọn số chơi Vietlott một cách đặc biệt tương tự chị T. không phải là hiếm. Chị P.V. (Hà Nam), người đã trúng Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 48 tỷ đồng vào đầu năm 2024 đã chọn bộ số may mắn dựa trên năm cưới của vợ chồng, số tuổi của hai người, và đặc biệt là con số đường đời của chị theo thần số học.

Một công nhân ở TP. HCM đã trúng Jackpot 2 Power 6/55 hơn 16 tỷ đồng nhờ chọn dãy số là ngày tháng năm sinh của mình, vợ và con.

Một trường hợp khác, bà L.N. ở TP. HCM đã trúng Jackpot Mega 6/45 gần 28 tỷ đồng với bộ số được chọn dựa trên ngày sinh của con út và biển số xe của một người bạn mới đăng ký. Hay một người chơi khác đã chọn số 24, 12, 16, 39, 09 dựa trên ngày sinh, tháng sinh (24/12), năm sinh (1961), và tuổi (tuổi con ngựa) của mình. Hay câu chuyện của anh P.V.H. ở Cần Thơ đã chỉ "nuôi" duy nhất một dãy số Mega 6/45 trong hơn một năm rưỡi và cuối cùng đã trúng giải độc đắc gần 20 tỷ đồng.

Những câu chuyện này cho thấy, dù kết quả trúng thưởng hoàn toàn dựa vào yếu tố may mắn ngẫu nhiên, nhưng người chơi Vietlott thường gửi gắm những ý nghĩa cá nhân, niềm tin riêng, hay những con số kỷ niệm vào bộ số dự thưởng của mình.

Bí ẩn sau dãy số trúng 3,5 tỷ Vietlott và loạt chuyện đổi đời khó tin của tỷ phú Việt- Ảnh 2.

Vietlott Mega 6/45 cán mốc 100 tỷ đồng.

Bên cạnh câu chuyện trúng thưởng lớn của vị khách nữ ở HCM, sự phấn khích của người hâm mộ xổ số tự chọn chưa dừng lại ở đó. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào giải Jackpot Mega 6/45 . Sau nhiều kỳ QSMT liên tiếp chưa tìm được vé trúng độc đắc , giải thưởng này đến mốc 100 tỷ đồng.

Con số "tròn trịa" và khổng lồ này đang tạo nên một cơn sốt săn vé số . Những người yêu thích Mega 6/45 đều đang tự hỏi: Ai sẽ là người may mắn tiếp theo ghi dấu lịch sử của Vietlott? Liệu cột mốc hơn 100 tỷ sẽ được thiết lập ngay trong kỳ quay sắp tới?

Để trúng giải thưởng cao nhất (Jackpot) của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott, bộ số của bạn cần phải đáp ứng yêu cầu rất đơn giản: phải trùng khớp 6 số với 6 số trong kết quả quay số mở thưởng, không cần theo đúng thứ tự nào.

Ví dụ: Kết quả Vietlott là: 05 - 12 - 20 - 33 - 38 - 45. Bộ số người chơi chọn là: 45 - 33 - 12 - 05 - 38 - 20. Điều này đồng nghĩa người chơi tạn trúng Jackpot vì tất cả 6 số đều trùng khớp, mặc dù thứ tự sắp xếp khác nhau.

Ngoài Jackpot, Mega 6/45 còn có các giải thưởng khác nếu bộ số trùng khớp 5, 4, hoặc 3 số.


Theo H.Linh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
vietlott

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty thuỷ điện tạm ứng cổ tức tiền mặt 2025 tỷ lệ 20%

Một công ty thuỷ điện tạm ứng cổ tức tiền mặt 2025 tỷ lệ 20% Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 19/10: Doanh nghiệp ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch báo LNTT giảm 38%, công ty VLXD lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 19/10: Doanh nghiệp ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch báo LNTT giảm 38%, công ty VLXD lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ Nổi bật

Nhóm CII nâng sở hữu lên gần 77% vốn Năm Bảy Bảy

Nhóm CII nâng sở hữu lên gần 77% vốn Năm Bảy Bảy

08:59 , 19/10/2025
Vocarimex chốt hủy tư cách đại chúng và rời sàn sau gần 1 thập kỷ, KIDO sẵn sàng mua lại hết cổ phần

Vocarimex chốt hủy tư cách đại chúng và rời sàn sau gần 1 thập kỷ, KIDO sẵn sàng mua lại hết cổ phần

08:31 , 19/10/2025
Tasco mở rộng Carpla Service – chuẩn hóa thị trường dịch vụ ô tô Việt Nam

Tasco mở rộng Carpla Service – chuẩn hóa thị trường dịch vụ ô tô Việt Nam

08:30 , 19/10/2025
Vingroup tăng gấp đôi tổng mức đầu tư dự án Hạ Long Xanh, lên 456.639 tỷ đồng

Vingroup tăng gấp đôi tổng mức đầu tư dự án Hạ Long Xanh, lên 456.639 tỷ đồng

08:24 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên