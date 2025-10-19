Bí ẩn sau dãy số trúng 3,5 tỷ Vietlott và loạt chuyện đổi đời khó tin của tỷ phú Việt

Vietlott vừa phát đi thông báo về người chơi may mắn trúng giải lớn ngay đầu tháng 10. Tại kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) #01254 ngày 11/10/2025, giải Jackpot 2 Power 6/55 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng đã tìm được chủ nhân. Người may mắn là chị H.N.Đ.T (đăng ký dự thưởng tại TP. HCM), một thuê bao của MobiFone, đã trúng thưởng qua kênh Vietlott SMS tiện lợi.

Chia sẻ trong niềm hạnh phúc bất ngờ, chị T. cho biết: “Khi biết tin mình trúng thưởng, tôi không tin nổi! Tôi chỉ chọn số dựa trên thần số học – không nghĩ rằng vận may lại đến thật.” Chị cũng chia sẻ rằng thói quen mua vé số 1-2 vé mỗi lần, và vài năm nay chị chuyển sang mua qua Vietlott SMS vì sự tiện lợi.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 11/10 gọi tên 1 vị khách may mắn với bộ số được chọn theo thần số học.

Trường hợp chọn số chơi Vietlott một cách đặc biệt tương tự chị T. không phải là hiếm. Chị P.V. (Hà Nam), người đã trúng Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 48 tỷ đồng vào đầu năm 2024 đã chọn bộ số may mắn dựa trên năm cưới của vợ chồng, số tuổi của hai người, và đặc biệt là con số đường đời của chị theo thần số học.

Một công nhân ở TP. HCM đã trúng Jackpot 2 Power 6/55 hơn 16 tỷ đồng nhờ chọn dãy số là ngày tháng năm sinh của mình, vợ và con.

Một trường hợp khác, bà L.N. ở TP. HCM đã trúng Jackpot Mega 6/45 gần 28 tỷ đồng với bộ số được chọn dựa trên ngày sinh của con út và biển số xe của một người bạn mới đăng ký. Hay một người chơi khác đã chọn số 24, 12, 16, 39, 09 dựa trên ngày sinh, tháng sinh (24/12), năm sinh (1961), và tuổi (tuổi con ngựa) của mình. Hay câu chuyện của anh P.V.H. ở Cần Thơ đã chỉ "nuôi" duy nhất một dãy số Mega 6/45 trong hơn một năm rưỡi và cuối cùng đã trúng giải độc đắc gần 20 tỷ đồng.

Những câu chuyện này cho thấy, dù kết quả trúng thưởng hoàn toàn dựa vào yếu tố may mắn ngẫu nhiên, nhưng người chơi Vietlott thường gửi gắm những ý nghĩa cá nhân, niềm tin riêng, hay những con số kỷ niệm vào bộ số dự thưởng của mình.

Vietlott Mega 6/45 cán mốc 100 tỷ đồng.

Bên cạnh câu chuyện trúng thưởng lớn của vị khách nữ ở HCM, sự phấn khích của người hâm mộ xổ số tự chọn chưa dừng lại ở đó. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào giải Jackpot Mega 6/45 . Sau nhiều kỳ QSMT liên tiếp chưa tìm được vé trúng độc đắc , giải thưởng này đến mốc 100 tỷ đồng.

Con số "tròn trịa" và khổng lồ này đang tạo nên một cơn sốt săn vé số . Những người yêu thích Mega 6/45 đều đang tự hỏi: Ai sẽ là người may mắn tiếp theo ghi dấu lịch sử của Vietlott? Liệu cột mốc hơn 100 tỷ sẽ được thiết lập ngay trong kỳ quay sắp tới?

Để trúng giải thưởng cao nhất (Jackpot) của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott, bộ số của bạn cần phải đáp ứng yêu cầu rất đơn giản: phải trùng khớp 6 số với 6 số trong kết quả quay số mở thưởng, không cần theo đúng thứ tự nào.

Ví dụ: Kết quả Vietlott là: 05 - 12 - 20 - 33 - 38 - 45. Bộ số người chơi chọn là: 45 - 33 - 12 - 05 - 38 - 20. Điều này đồng nghĩa người chơi tạn trúng Jackpot vì tất cả 6 số đều trùng khớp, mặc dù thứ tự sắp xếp khác nhau.

Ngoài Jackpot, Mega 6/45 còn có các giải thưởng khác nếu bộ số trùng khớp 5, 4, hoặc 3 số.



