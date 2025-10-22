Một người trúng độc đắc Vietlott gân 134 tỷ đồng
Tối 22/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính phát thông báo vừa có một vé trúng độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng.
- 19-10-2025Bí ẩn sau dãy số trúng 3,5 tỷ Vietlott và loạt chuyện đổi đời khó tin của tỷ phú Việt
- 26-09-2025Vietlott có giải thưởng gấp 100 lần, vượt xa mong đợi của hàng triệu người chơi
- 11-09-2025Vietlott công bố con số cực lớn, 3 người cùng lúc được chia thưởng "khủng"
Bộ số may mắn trúng giải là: 05-11-12-24-28-44. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 120 tỷ đồng. Đại diện Vietlott cho biết, nơi phát hành tấm vé sẽ được thông báo vào ngày mai theo quy định.
Trước đó, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.253 trị giá 36,7 tỷ đồng cho anh N.V.M ở Thanh Hóa.
Theo Vietlott, anh M. là chủ thuê bao Viettel, hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Thanh Hóa. Anh thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, với thói quen mua 3 – 4 vé mỗi ngày và chọn số ngẫu nhiên.
Dãy số trúng thưởng lần này cũng là một trong những dãy số được anh chọn ngẫu nhiên trong ngày. Khi đang di chuyển trên đường, anh M. nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng chưa để ý đến số tiền trúng.
Về đến nhà, anh M. kiểm tra lại tin nhắn và dãy số trúng thưởng, lúc đó mới biết mình đã trúng giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55.
“Lúc đấy, tôi không kiềm nổi sự xúc động vì quá vui, nhưng vẫn chưa dám thông báo cho người nhà biết. Đến sáng hôm sau, khi Vietlott thông báo trên fanpage chính thức thì tôi mới cho gia đình biết. Người nhà lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi tôi đi lên làm hồ sơ nhận thưởng thì cũng đã tin là giải thưởng có thật. Gia đình ai cũng vui đến mất ngủ cả đêm đó”, anh M. nói.
VTCnews