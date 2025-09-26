Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietlott có giải thưởng gấp 100 lần, vượt xa mong đợi của hàng triệu người chơi

26-09-2025 - 09:44 AM | Doanh nghiệp

Vietlott có giải thưởng gấp 100 lần, vượt xa mong đợi của hàng triệu người chơi

So với mức khởi điểm, giá trị phần thưởng của Vietlott Lotto 5/35 mà người chơi vừa nhận được đã tăng 100 lần.

Kỳ quay chia giải Lotto 5/35 mã số 00168 ngày 20/09/2025 của Vietlott đã lập kỷ lục chưa từng có: 5 khách hàng cùng trúng giải Nhất. Sự kiện hiếm có này cùng với số tiền thưởng tăng vọt, tạo nên niềm vui lớn chưa từng thấy trong lịch sử sản phẩm. Theo quy tắc chia giải, mỗi người chơi may mắn không chỉ nhận được 10 triệu đồng thông thường, mà đã nhận về số tiền hơn 1 tỷ đồng – một giá trị giải thưởng vượt xa mong đợi.

Trong số những người trúng giải, có tới 03 khách hàng mua vé qua kênh điện thoại Vietlott SMS , đó là anh V.T ở Lai Châu, chị P.T.M.P ở Bình Thuận và Anh P.V.T (Hải Dương)

Anh V.T cho biết, anh kiên trì chọn số theo ngày tháng năm sinh của vợ chồng. Trong khi đó, anh P.V.T (Hải Dương) trúng giải qua lựa chọn "Thần Tài" ngẫu nhiên sau hơn 1 năm rưỡi gắn bó với kênh Vietlott SMS.

Vietlott có giải thưởng gấp 100 lần, vượt xa mong đợi của hàng triệu người chơi- Ảnh 1.

Khách hàng được chia thêm 1 tỷ đồng khi trúng giải Nhất Vietlott Lotto 5/35 hôm 20/9.

Giải Độc Đắc (Jackpot) khởi điểm từ 6 tỷ đồng và tiếp tục tích lũy. Khi Jackpot vượt ngưỡng 12 tỷ đồng mà không có người trúng, toàn bộ giá trị Độc Đắc sẽ được chia thêm cho các hạng giải dưới (Giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm) trong kỳ quay 21h00 ngày hôm sau.

Theo quy tắc chia giải của Lotto 5/35, Giải Nhất sẽ nhận được 1/3 giá trị của giải Độc Đắc được chia, dẫn đến việc những người này được nhận thêm số tiền hơn 1 tỷ đồng, gấp hơn 100 lần mức thưởng vốn có (10 triệu đồng) của giải Nhất Lotto 5/35.

Số tiền 1 tỷ đồng "thưởng thêm" này chính là may mắn cực hiếm với người chơi.

Như trong câu chuyện về 5 người được chia giải ở kỳ quay thưởng hôm 20/9, giải Nhất (vốn 10 triệu đồng) có thể nhận về hàng tỷ đồng là nhờ cơ chế chia giải độc đáo chỉ có ở Lotto 5/35. Ngay cả các giải nhỏ như giải Tư (vốn chỉ được nhận thưởng 100.000 VNĐ) cũng có thể tăng lên vài triệu đồng.

Đây không phải lần đầu người chơi được nhận thưởng lớn. Trong kỳ quay chia giải #00146 (ngày 09/09/2025), có 3 khách hàng cùng trúng giải Nhất, mỗi người nhận về số tiền hơn 2,4 tỷ đồng (sau thuế, mỗi người thực nhận gần 2,2 tỷ đồng).

Vào kỳ quay chia giải #00096 (ngày 15/08/2025), giải Nhất đã tăng vọt lên hơn 3 tỷ đồng cho mỗi người chơi may mắn (gấp hơn 300 lần mức cơ bản). Đây được xem là kỷ lục về giá trị giải Nhất cao nhất của Lotto 5/35 kể từ khi ra mắt.

Vietlott Lotto 5/35 là một trong những sản phẩm mới và hấp dẫn nhất của Vietlott hiện nay. Lotto 5/35 có tới 2 kỳ quay thưởng mỗi ngày vào lúc 13h00 và 21h00, áp dụng tất cả các ngày trong tuần. Trong khi các sản phẩm khác của Vietlott như Mega 6/45 và Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro chỉ quay 3 lần mỗi tuần vào các ngày cố định. Điều này giúp người chơi Lotto 5/35 có cơ hội tham gia và trúng thưởng liên tục hơn, không phải chờ đợi cách ngày.

Về tần suất, hiện tại chỉ có sản phẩm Keno quay thưởng 10 phút một kỳ, từ 6h sáng đến 10h tối. Keno mang lại trải nghiệm nhanh chóng, còn Lotto 5/35 thì tạo cảm giác săn đón giải thưởng lớn hàng ngày.

Về cách chơi Vietlott Lotto 5/35, người chơi chỉ cần chọn 5 số chính (từ 01 đến 35) và 1 số đặc biệt (từ 01 đến 12). Cơ cấu giải thưởng được thiết kế để chỉ cần trùng khớp một số (số đặc biệt) là đã có thể trúng giải Khuyến Khích (10.000 VNĐ).






Theo H.Linh

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
vietlott

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên TTCK có 2 nữ doanh nhân sở hữu trên 1 tỷ USD, một ngân hàng có 4 đại diện trong Top 10 phụ nữ giàu nhất, người trẻ nhất chỉ 24 tuổi

Lần đầu tiên TTCK có 2 nữ doanh nhân sở hữu trên 1 tỷ USD, một ngân hàng có 4 đại diện trong Top 10 phụ nữ giàu nhất, người trẻ nhất chỉ 24 tuổi Nổi bật

Hoàn tất sáp nhập, vốn hóa 1 DN bất động sản tăng vọt lên gần 80.000 tỷ, chỉ đứng sau Vinhomes, tài sản Chủ tịch hơn 48.000 tỷ đứng Top3 sàn chứng khoán

Hoàn tất sáp nhập, vốn hóa 1 DN bất động sản tăng vọt lên gần 80.000 tỷ, chỉ đứng sau Vinhomes, tài sản Chủ tịch hơn 48.000 tỷ đứng Top3 sàn chứng khoán Nổi bật

Đằng sau cơn sốt AI: Tự động và chuẩn hóa quy trình là yếu tố then chốt

Đằng sau cơn sốt AI: Tự động và chuẩn hóa quy trình là yếu tố then chốt

08:00 , 26/09/2025
Ông chủ hãng hàng không giá rẻ AirAsia chưa từ bỏ giấc mơ hiện diện tại Việt Nam: Chúng tôi đang thảo luận với một đối tác Việt, lạc quan hơn bao giờ hết

Ông chủ hãng hàng không giá rẻ AirAsia chưa từ bỏ giấc mơ hiện diện tại Việt Nam: Chúng tôi đang thảo luận với một đối tác Việt, lạc quan hơn bao giờ hết

00:05 , 26/09/2025
Chaebol SK của Hàn Quốc muốn tham gia dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Thanh Hóa, mục tiêu vận hành từ cuối 2030, đóng góp 80.000 tỷ đồng vào ngân sách

Chaebol SK của Hàn Quốc muốn tham gia dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Thanh Hóa, mục tiêu vận hành từ cuối 2030, đóng góp 80.000 tỷ đồng vào ngân sách

00:02 , 26/09/2025
Doanh nghiệp của ông Vũ Đình Độ bỏ ra hơn 6.000 tỷ đồng mua hơn 300 triệu cổ phiếu Tasco, trở thành cổ đông tổ chức lớn nhất

Doanh nghiệp của ông Vũ Đình Độ bỏ ra hơn 6.000 tỷ đồng mua hơn 300 triệu cổ phiếu Tasco, trở thành cổ đông tổ chức lớn nhất

00:01 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên