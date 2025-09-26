Vietlott có giải thưởng gấp 100 lần, vượt xa mong đợi của hàng triệu người chơi

Kỳ quay chia giải Lotto 5/35 mã số 00168 ngày 20/09/2025 của Vietlott đã lập kỷ lục chưa từng có: 5 khách hàng cùng trúng giải Nhất. Sự kiện hiếm có này cùng với số tiền thưởng tăng vọt, tạo nên niềm vui lớn chưa từng thấy trong lịch sử sản phẩm. Theo quy tắc chia giải, mỗi người chơi may mắn không chỉ nhận được 10 triệu đồng thông thường, mà đã nhận về số tiền hơn 1 tỷ đồng – một giá trị giải thưởng vượt xa mong đợi.

Trong số những người trúng giải, có tới 03 khách hàng mua vé qua kênh điện thoại Vietlott SMS , đó là anh V.T ở Lai Châu, chị P.T.M.P ở Bình Thuận và Anh P.V.T (Hải Dương)

Anh V.T cho biết, anh kiên trì chọn số theo ngày tháng năm sinh của vợ chồng. Trong khi đó, anh P.V.T (Hải Dương) trúng giải qua lựa chọn "Thần Tài" ngẫu nhiên sau hơn 1 năm rưỡi gắn bó với kênh Vietlott SMS.



Khách hàng được chia thêm 1 tỷ đồng khi trúng giải Nhất Vietlott Lotto 5/35 hôm 20/9.

Giải Độc Đắc (Jackpot) khởi điểm từ 6 tỷ đồng và tiếp tục tích lũy. Khi Jackpot vượt ngưỡng 12 tỷ đồng mà không có người trúng, toàn bộ giá trị Độc Đắc sẽ được chia thêm cho các hạng giải dưới (Giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm) trong kỳ quay 21h00 ngày hôm sau.

Theo quy tắc chia giải của Lotto 5/35, Giải Nhất sẽ nhận được 1/3 giá trị của giải Độc Đắc được chia, dẫn đến việc những người này được nhận thêm số tiền hơn 1 tỷ đồng, gấp hơn 100 lần mức thưởng vốn có (10 triệu đồng) của giải Nhất Lotto 5/35.

Số tiền 1 tỷ đồng "thưởng thêm" này chính là may mắn cực hiếm với người chơi.

Như trong câu chuyện về 5 người được chia giải ở kỳ quay thưởng hôm 20/9, giải Nhất (vốn 10 triệu đồng) có thể nhận về hàng tỷ đồng là nhờ cơ chế chia giải độc đáo chỉ có ở Lotto 5/35. Ngay cả các giải nhỏ như giải Tư (vốn chỉ được nhận thưởng 100.000 VNĐ) cũng có thể tăng lên vài triệu đồng.

Đây không phải lần đầu người chơi được nhận thưởng lớn. Trong kỳ quay chia giải #00146 (ngày 09/09/2025), có 3 khách hàng cùng trúng giải Nhất, mỗi người nhận về số tiền hơn 2,4 tỷ đồng (sau thuế, mỗi người thực nhận gần 2,2 tỷ đồng).

Vào kỳ quay chia giải #00096 (ngày 15/08/2025), giải Nhất đã tăng vọt lên hơn 3 tỷ đồng cho mỗi người chơi may mắn (gấp hơn 300 lần mức cơ bản). Đây được xem là kỷ lục về giá trị giải Nhất cao nhất của Lotto 5/35 kể từ khi ra mắt.

Vietlott Lotto 5/35 là một trong những sản phẩm mới và hấp dẫn nhất của Vietlott hiện nay. Lotto 5/35 có tới 2 kỳ quay thưởng mỗi ngày vào lúc 13h00 và 21h00, áp dụng tất cả các ngày trong tuần. Trong khi các sản phẩm khác của Vietlott như Mega 6/45 và Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro chỉ quay 3 lần mỗi tuần vào các ngày cố định. Điều này giúp người chơi Lotto 5/35 có cơ hội tham gia và trúng thưởng liên tục hơn, không phải chờ đợi cách ngày.

Về tần suất, hiện tại chỉ có sản phẩm Keno quay thưởng 10 phút một kỳ, từ 6h sáng đến 10h tối. Keno mang lại trải nghiệm nhanh chóng, còn Lotto 5/35 thì tạo cảm giác săn đón giải thưởng lớn hàng ngày.

Về cách chơi Vietlott Lotto 5/35, người chơi chỉ cần chọn 5 số chính (từ 01 đến 35) và 1 số đặc biệt (từ 01 đến 12). Cơ cấu giải thưởng được thiết kế để chỉ cần trùng khớp một số (số đặc biệt) là đã có thể trúng giải Khuyến Khích (10.000 VNĐ).



















