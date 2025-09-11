Vietlott công bố con số cực lớn, 3 người cùng lúc được chia thưởng "khủng"

Vietlott Power 6/55 có giải thưởng Jackpot 1 lên đến 100 tỷ đồng

Hôm nay (10/9), Vietlott công bố giải thưởng Jackpot 1 của loại hình xổ số Power 6/55 đã vượt mốc 100 tỷ đồng, một con số rất lớn, đủ sức "đổi đời" bất kỳ ai. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, thu hút hàng triệu lượt tìm kiếm và thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ khóa "Jackpot Power 6/55" và "kết quả Vietlott" liên tục lọt top tìm kiếm. "Tôi đã mua 4 vé, gấp đôi số vé so với các kỳ trước," anh Phạm Ngân, một người chơi lâu năm tại Hà Nội, chia sẻ. "Chưa bao giờ Jackpot 1 lại neo ở mức cao như thế này. Hơn 100 tỷ đồng là một giấc mơ có thật, mình cứ thử vận may, biết đâu lại là người trúng."

Cũng trong ngày hôm nay, Vietlott thông bố QSMT 00146 ngày 09/09/2025, giá trị giải độc đắc tích lũy vượt 21 tỷ đồng và không có người trúng thưởng, do đó giải thưởng đã được chia theo cơ chế đặc biệt của sản phẩm Lotto 5/35. Hơn 22.000 vé đã được chia giải tại kỳ quay này và ghi nhận 3 vé trúng thưởng giải nhất với giá trị hơn 2 tỷ đồng mỗi giải.

3 vé xố trúng giải nhất Vietlott Lotto trị giá 10 triệu đồng, nhưng được chia thêm hơn 2 tỷ đồng do giải độc đắc không có người trúng.

Sức nóng của giải thưởng không chỉ đến từ giá trị tiền mặt khổng lồ mà còn từ những câu chuyện xoay quanh nó. Mỗi khi giải Jackpot tăng cao, người ta lại bàn tán về "cách chơi Vietlott dễ trúng" hay những "mẹo soi cầu" để tìm ra con số may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, xổ số vẫn là trò chơi may rủi dựa trên xác suất. Cái hay của Vietlott không chỉ nằm ở giải thưởng, mà còn ở chính câu chuyện của mỗi người chơi, từ những người công nhân, shipper đến những người kinh doanh.

Đi kèm với sự quan tâm về Jackpot, những từ khóa như "người trúng Vietlott đeo mặt nạ" cũng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều. Sự ẩn danh của người trúng giải tạo nên một lớp bí ẩn, vừa bảo vệ cuộc sống cá nhân của họ, vừa khơi gợi trí tò mò của công chúng. Nhiều người không khỏi tò mò về cuộc sống của những "tỷ phú Vietlott" sau khi trúng giải: liệu họ có thực sự "đổi đời" hay lại đối mặt với những thách thức mới.

Power 6/55 là một loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút rất nhiều người chơi bởi giá trị giải thưởng Jackpot 1 thường rất lớn.

Bộ số tham gia dự thưởng: Bạn chọn 6 bộ số bất kỳ từ 01 đến 55 để tạo thành một bộ số dự thưởng.

Ngoài việc chọn 6 số thông thường, Power 6/55 còn có các hình thức khác:

Chơi bao: Thay vì chọn 6 số, bạn có thể chọn nhiều hơn và hệ thống sẽ tự động kết hợp thành các bộ 6 số khác nhau. Các loại hình chơi bao phổ biến gồm:

Bao 7: Chọn 7 số, hệ thống sẽ tạo ra 7 bộ 6 số. Bao 8: Chọn 8 số, hệ thống sẽ tạo ra 28 bộ 6 số. Bao 9, 10, 11, 15, 18: Tương tự, số lượng bộ số sẽ tăng lên theo cấp số nhân, từ đó chi phí mua vé cũng cao hơn.

Vé xổ số Vietlott được bán tại các điểm bán hàng truyền thống hoặc kênh Vietlott SMS.

Cơ cấu giải thưởng Vietlott Power 6/55

Power 6/55 có hai giải Jackpot lớn và các giải phụ:

Jackpot 1: Trùng khớp cả 6 số của bộ số dự thưởng với 6 số trong kết quả quay số. Giải thưởng tối thiểu là 30 tỷ đồng và tích lũy không giới hạn cho đến khi có người trúng.

Jackpot 2: Trùng khớp 5 số trong bộ số dự thưởng với 5 số trong kết quả quay số, và thêm 1 số trùng khớp với số đặc biệt còn lại (số thứ 6 được rút ra sau khi đã xác định 5 số đầu tiên). Giải thưởng tối thiểu là 3 tỷ đồng và cũng tích lũy.

Ngoài ra, còn có các giải phụ với giá trị cố định:

Giải Nhất: Trùng 5 số, trị giá 40 triệu đồng. Giải Nhì: Trùng 4 số, trị giá 500.000 đồng. Giải Ba: Trùng 3 số, trị giá 50.000 đồng.

Các kỳ quay số mở thưởng của Power 6/55 được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần. Kết quả xổ số Vietlott sẽ được công bố chính thức trên các kênh truyền thông của Vietlott và các đại lý.