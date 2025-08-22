Mất lộc Vietlott vì lỗi cực kỳ phổ biến, ngay cả người chơi lâu năm không chú ý cũng "trắng tay": Nhớ kỹ!

Để đảm bảo quyền lợi khi chơi Vietlott và không bị mất "lộc" khi trúng Jackpot, người chơi cần chú ý đến nhiều yếu tố, từ lúc mua vé số cho đến khi nhận giải.

Đặc biệt là cần tránh việc tranh chấp vé số, vé không đúng quy định . Dù là chơi Mega 6/45, Power 6/55 hay Keno, vé xổ số Vietlott được coi là hợp lệ và đủ điều kiện để nhận giải thưởng chỉ khi đáp ứng các quy định rất cụ thể của Vietlott và pháp luật liên quan.

Mỗi sản phẩm của Vietlott như Mega 6/45, Power 6/55 hay Keno đều có luật chơi, cách tính giải và cơ cấu giải thưởng khác nhau. Nắm vững những quy tắc này cũng sẽ giúp người chơi chơi hiệu quả và tránh nhầm lẫn. Chẳng hạn, Jackpot 1 và Jackpot 2 của Power 6/55 có điều kiện trúng khác nhau, hay Keno có nhiều bậc chơi với mức thưởng riêng.

Người chơi cần tránh mắc các lỗi về vé số Vietlott.

Đối với vé xổ số dưới dạng chứng chỉ (vé giấy)

Đây là loại vé số phổ biến nhất mà người chơi mua tại các điểm bán hàng. Để vé này hợp lệ và có thể lĩnh thưởng, cần đảm bảo các điều kiện sau:

Còn nguyên hình, nguyên khổ : Vé phải không bị cắt xén, không bị thiếu mất bất kỳ phần nào so với hình dạng ban đầu. Không rách rời, không chắp vá: Vé không được bị xé rách thành nhiều mảnh rồi dán lại. Vé phải liền một khối. Không tẩy xóa, không sửa chữa: Bất kỳ sự thay đổi nào trên vé (như tẩy xóa số, sửa đổi thông tin kỳ quay, mã vạch, v.v.) đều khiến vé không hợp lệ. Các thông tin trên vé phải rõ ràng, không bị mờ nhòe.

Còn trong thời hạn lĩnh thưởng : Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng số là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả xổ số hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thông tin trên vé rõ ràng, có thể đọc được : Các thông tin quan trọng như bộ số dự thưởng, kỳ quay số, mã vạch, và các dấu hiệu bảo mật khác phải rõ ràng, không bị mờ, nhòe, hoặc hỏng hóc gây khó khăn trong việc xác định tính hợp lệ của vé.

Vé không thuộc diện nghi ngờ gian lận : Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vé có thể là giả mạo, bị làm giả, sửa chữa với mục đích gian lận, Vietlott có quyền từ chối trả thưởng và tiến hành xác minh.

Vé số Vietlott phải nguyên vẹn, mua tại điểm bán của Vietlott và còn thời hạn lĩnh thưởng.

Trong trường hợp vé bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, và vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng số, công ty xổ số điện toán có thể tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào quyết định của Vietlott sau quá trình thẩm định. Do đó, tốt nhất là người chơi Vietlott nên bảo quản vé thật cẩn thận.

Đối với vé xổ số dưới dạng điện tử (mua qua ứng dụng, SMS...)

Với sự phát triển của công nghệ, Vietlott cũng đã triển khai hình thức mua vé số điện tử thông qua các kênh chính thức (như ứng dụng Vietlott SMS). Đối với loại vé này, điều kiện hợp lệ được xác định dựa trên thông tin lưu trữ trong hệ thống của Vietlott:

Thông tin dự thưởng được ghi lại và lưu trữ trong hệ thống : Kết quả mua vé của người chơi (bộ số, kỳ quay, giá trị, v.v.) phải được hệ thống của Vietlott ghi nhận và lưu trữ chính xác. Thông tin tại tài khoản dự thưởng khớp với thông tin lưu trữ: Các thông tin cá nhân của người chơi (tên, số điện thoại, CCCD/CMND...) đăng ký trên tài khoản phải khớp với thông tin được lưu trữ khi mua vé. Điều này đảm bảo tính chính chủ và hợp pháp của giao dịch, giúp bạn trở thành một tỷ phú hợp lệ.

Còn trong thời hạn lĩnh thưởng : Tương tự vé giấy, vé điện tử cũng phải được yêu cầu lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả xổ số.

Một vé số Vietlott được coi là hợp lệ khi nó được phát hành bởi Vietlott thông qua các kênh phân phối chính thức, đảm bảo tính nguyên vẹn, không có dấu hiệu gian lận, và còn trong thời hạn lĩnh thưởng.







