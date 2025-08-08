Chính xác Việt Nam có bao nhiêu "tỷ phú Vietlott": Riêng Power 6/55 là 360 người, Lotto 5/35 "cực gắt"

Thử vận may trúng Vietlott tiền tỷ

Kỳ quay số mở thưởng (QSMT) thứ #01224 ngày 02/08/2025 của sản phẩm Vietlott Power 6/55 đã thu hút sự chú ý của dư luận, khi giải Jackpot 2 trị giá 4.137.610.150 đồng đã tìm thấy chủ nhân là anh H.M.T, một khách hàng đến từ Gia Lai. Anh T chia sẻ niềm vui bất ngờ khi nhận được thông báo trúng giải qua ứng dụng Vietlott SMS trên thuê bao Viettel.

Điều thú vị là anh H.M.T không có một bí quyết trúng Vietlott nào đặc biệt. Anh cho biết mình chỉ mua vé ngẫu nhiên để "thử độ may mắn của mình đến đâu", mua 2 vé mỗi lần và gắn bó với Vietlott SMS vì tính tiện lợi. Ngoài ra, anh T cũng thường xuyên thử vận may với sản phẩm mới Lotto 5/35 .

Khi được hỏi về dự định sau khi trúng số, anh T cho biết vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, anh không quên gửi lời chúc may mắn đến tất cả mọi người, hy vọng họ cũng sẽ có cơ hội đổi đời như anh. Câu chuyện này đã thêm vào danh sách những kết quả Vietlott đầy bất ngờ.

Khách hàng Gia Lai trúng Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 hôm 2/8.

Hôm nay, thông báo của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cũng đưa thêm thông tin về vị khách hàng là anh T.B.T tại Hà Nội may mắn trúng Jackpot 2 Xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên đến hơn 3 tỷ đồng. Vị khách này may mắn trúng giải Jackpot 2 khi mua vé Vietlott qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS - nhà mạng Viettel.

Cũng như nhiều tỷ phú khác, anh T.B.T nói rằng mình chỉ chọn số hoàn toàn ngẫu nhiên. Là người thường xuyên chơi tất cả các sản phẩm, anh mua vé mỗi ngày, nhưng luôn giữ tinh thần "chơi có chừng mực".

Trong thực tế, có rất nhiều người mua Vietlott và cũng nhận giải một cách bất ngờ, thậm chí còn kịch tính hơn câu chuyện của anh H.M.T ở Gia Lai. Các câu chuyện này thường gây xôn xao dư luận và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người chơi khác.

Một trong số những khách hàng đã trúng Vietlott 127 tỷ đồng một cách bất ngờ là nhờ con số trên… voucher

Mới đây, một khách hàng nam ở TP.HCM đã trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 với số tiền hơn 127 tỷ đồng. Điều đặc biệt là anh không có thói quen chọn số cố định mà chỉ sử dụng những con số trên một tấm voucher được tặng để ghép thành bộ số dự thưởng.

Anh cho biết, vì làm trong ngành tài chính nên khi biết trúng lớn, anh vẫn khá bình tĩnh. Câu chuyện này cho thấy đôi khi, những con số ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống lại mang đến may mắn không ngờ.

Một câu chuyện đầy duyên kỳ ngộ khác đến từ Nghệ An. Chị N. đã nhặt được hai tờ 2.000 đồng cũ nát và quyết định dùng số seri trên đó để mua vé số Max 3D Pro .

Với niềm tin "trời thương", chị đã mua một tấm vé và may mắn trúng giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Chị cho biết sẽ dùng số tiền này để mua nhà, thực hiện ước mơ lớn của gia đình. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc may mắn có thể đến từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Vào năm 2016, một anh thợ hồ ở Trà Vinh bỗng chốc trở thành tỷ phú sau khi mua một tấm vé Mega 6/45 được máy chọn ngẫu nhiên. Dù chỉ là một người lao động với thu nhập hàng ngày, anh đã không ngại thử vận may và bất ngờ trúng giải Jackpot trị giá 44 tỷ đồng.

Việc mua vé số thường xuyên và ngẫu nhiên, thay vì áp dụng một công thức cố định, đôi khi lại là bí quyết mang đến những giải thưởng khổng lồ.

Gần đây, Vietlott đã ghi nhận một số giải thưởng đáng chú ý, với giá trị cao và những câu chuyện xung quanh thu hút sự quan tâm của dư luận.

Có bao nhiêu tỷ phú Vietlott?

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, Vietlott đã tạo ra hàng trăm "tỷ phú" trên khắp cả nước với các sản phẩm Power 6/55, Mega 6/45 hay Keno. Chỉ tính riêng loại hình Power 6/55 đã mang về hơn 360 giải Jackpot cho người chơi trên toàn quốc và đang tiếp tục gia tăng sau các kỳ quay thưởng. Trong đó, kỷ lục giá trị cao nhất thuộc về giải Jackpot 1 trị giá gần 345 tỷ đồng, trúng vào kỳ quay thứ 1.215 hồi tháng 7 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh

Con số các tỷ phú không ngừng tăng lên, đặc biệt là với sự xuất hiện của các giải Jackpot 2 trong Power 6/55 và các giải độc đắc của sản phẩm mới Lotto 5/35, giúp Vietlott liên tục tìm thấy những người trúng giải tiền tỷ.

Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm Lotto 5/35 đã có ít nhất 5 "tỷ phú" trúng giải độc đắc kể từ khi ra mắt hồi tháng 6 vừa qua. Một khách hàng ở tỉnh Đồng Nai trúng giải độc đắc đầu tiên trị giá hơn 9,9 tỷ đồng vào ngày 05/07/2025. Một khách hàng ở Hà Nội trúng giải độc đắc thứ hai trị giá hơn 6,4 tỷ đồng vào ngày 06/07/2025. Một khách hàng ở tỉnh Ninh Bình trúng giải độc đắc trị giá hơn 19 tỷ đồng.

Hai khách hàng trúng giải độc đắc trị giá 3.171.095.000 đồng mỗi giải vào ngày 04/08/2025, một người ở Thanh Hóa và một người ở Cần Thơ.