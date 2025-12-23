De Heus và Minh Phú phát triển bền vững chuỗi giá trị ngành tôm Việt Nam

Xây dựng chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng bền vững

Theo thỏa thuận, De Heus – doanh nghiệp hàng đầu về dinh dưỡng vật nuôi và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất thức ăn thủy sản – sẽ cung cấp các giải pháp dinh dưỡng, sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ kỹ thuật cho Minh Phú. Minh Phú, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam, sẽ sử dụng sản phẩm của De Heus tại các vùng nuôi thuộc hệ thống của Tập đoàn. Hai bên phối hợp triển khai thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nuôi và nâng cao giá trị sản phẩm tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sự liên kết chặt chẽ giữa các mắt xích từ sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu đến các yếu tố hỗ trợ như thức ăn, vật tư, kỹ thuật… sẽ góp phần hình thành chuỗi giá trị ngành tôm bền vững, đảm bảo đầu ra ổn định và nâng cao vị thế của ngành tôm Việt Nam. Đặc biệt, tháng 10/2025, nhà máy thức ăn thủy sản De Heus Vĩnh Long 4 vừa được trao chứng nhận ASC – một trong những tiêu chuẩn uy tín hàng đầu thế giới.

Nhà máy Vĩnh Long 4 của De Heus đã đạt chứng nhận ASC vào cuối tháng 10/2025

Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, chia sẻ: "Sự kết hợp giữa thế mạnh dinh dưỡng và giải pháp kỹ thuật của De Heus với kinh nghiệm, quy mô và năng lực chế biến – xuất khẩu của Minh Phú sẽ góp phần hình thành chuỗi giá trị bền vững cho ngành tôm Việt Nam, từ thức ăn, kỹ thuật nuôi đến chế biến và kết nối thị trường quốc tế."

Tham gia lễ ký kết, đại diện UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tỉnh Cà Mau cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả, góp phần phát triển ngành tôm Cà Mau cũng như ngành tôm Việt Nam theo hướng bền vững.

Bên cạnh hợp tác chiến lược, De Heus và Minh Phú đang phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Cà Mau, Công ty SAEN và các đối tác triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ứng dụng công nghệ RAS–IMTA tại Cà Mau với quy mô dự kiến 1.500 ha. Mô hình này hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế ASC, BAP, phục vụ xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản; đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế xả thải ra môi trường.

Mở rộng nghiên cứu, phát triển mô hình cá rô phi nước mặn

Không chỉ tập trung vào tôm, De Heus và Minh Phú còn hợp tác nghiên cứu quy trình nuôi cá rô phi chịu mặn, từ kỹ thuật, dinh dưỡng đến phòng trị bệnh, nhằm phát triển thương hiệu cá rô phi Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu. Cá rô phi nước mặn có khả năng lọc nước tự nhiên, giúp cải thiện môi trường ao nuôi tôm, giảm mầm bệnh và tăng tỷ lệ thành công của vụ nuôi. Chất lượng thịt thơm ngon của cá rô phi nuôi nước mặn hứa hẹn trở thành sản phẩm đặc sản mới, giàu tiềm năng xuất khẩu.

Sau giai đoạn thử nghiệm, nếu đạt hiệu quả, mô hình nuôi luân canh rô phi – tôm sẽ được áp dụng trong hệ thống nuôi của Minh Phú. Với mạng lưới toàn cầu và thế mạnh về dinh dưỡng, De Heus sẽ đồng hành cùng Minh Phú trong việc nghiên cứu xu hướng thị trường, tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng kênh xuất khẩu thông qua hệ thống siêu thị thực phẩm. Hai bên cũng sẽ hợp tác triển khai các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất và quản lý cho doanh nghiệp và người nuôi.

Minh Phú là doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm hàng đầu Việt Nam

Theo ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Minh Phú, các dịch bệnh trên tôm, đặc biệt là bệnh EHP, vẫn đang diễn biến phức tạp và hiện chưa có giải pháp điều trị dứt điểm. Vì vậy, việc De Heus và Minh Phú hợp tác nghiên cứu các mô hình nuôi luân canh, nuôi kết hợp tôm – cá rô phi sẽ nhằm mục đích cắt đứt nguồn lây bệnh, tạo môi trường an toàn cho quá trình nuôi tôm.

Sự hợp tác giữa De Heus và Minh Phú được kỳ vọng sẽ tạo ra cách làm mới, góp phần tái cơ cấu ngành tôm theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.