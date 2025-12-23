Báo lãi kỷ lục 322 tỷ đồng sau khi PVN thoái vốn, Petrosetco lên kế hoạch doanh thu tiếp tục phá đỉnh

Tổng Giám đốc Petrosetco tương tác cùng AI để xác lập phương hướng, mục tiêu 2026

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và định hướng 2026 vừa tổ chức, Ban lãnh đạo Petrosetco đã công bố những con số ước tính cho năm tài chính 2025 với đà tăng trưởng khả quan.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất toàn tổng công ty ước đạt 20.600 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 8% so với kết quả thực hiện của năm 2024. Đáng chú ý, các chỉ tiêu lợi nhuận đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai con số, vượt trội so với tốc độ tăng của doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 402 tỷ đồng, tăng 42% so với mức 283 tỷ đồng của năm ngoái.

Kết quả kinh doanh và kế hoạch của PET

Tương ứng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ước đạt kỷ lục 322 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với con số 220 tỷ đồng thực hiện trong năm 2024. Đây là mức lãi ròng cao nhất mà Petrosetco từng đạt được trong lịch sử hoạt động.

Kết quả này có sự đóng góp tích cực từ quý cuối năm khi tính riêng quý 4/2025, doanh thu ước đạt 5.784 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 74,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,2% và 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, số nộp ngân sách nhà nước của tổng công ty trong năm qua cũng duy trì ở mức cao, đạt khoảng 3.100 tỷ đồng.

Petrosetco là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông cho các thương hiệu như Samsung, Apple.

Xét về cơ cấu nguồn thu, mảng dịch vụ phân phối tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột khi đóng góp tới 82% tổng doanh thu và chiếm hơn 50% lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống. Sự ổn định của mảng phân phối, kết hợp với đà tăng trưởng từ các mảng cung ứng vật tư thiết bị, logistics, catering và dịch vụ bất động sản đã giúp hiệu quả kinh doanh chung của PET được cải thiện so với năm 2024.

Những con số tài chính tích cực này được công bố ngay sau khi Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) hoàn tất phiên đấu giá bán toàn bộ 24,9 triệu cổ phiếu PET vào ngày 11/12 vừa qua, thu về 900 tỷ đồng. Qua đó, Petrosetco chính thức không còn là doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT PETROSETCO chia sẻ tại Hội nghị

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên hoạt động với tư cách là một doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ, Ban lãnh đạo Petrosetco thận trọng trong việc thiết lập các chỉ tiêu tài chính. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu tiếp tục phá đỉnh, đạt mức 22.567 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 10% so với ước thực hiện 2025. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại được điều chỉnh giảm nhẹ 6% so với năm trước, về mức 379 tỷ đồng.

Động thái đặt kế hoạch lợi nhuận thấp hơn mức thực hiện của năm 2025 cho thấy sự thận trọng của ban điều hành trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt và yêu cầu tái cấu trúc bộ máy sau thoái vốn. Tổng Giám đốc Vũ Tiến Dương nhận định năm 2026 sẽ là năm bản lề đòi hỏi sự chuyển mình mạnh mẽ về tư duy chiến lược và năng lực vận hành. Cũng tại hội nghị, Petrosetco đã ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phát triển độc lập và tự chủ hoàn toàn.