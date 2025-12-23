Đất Xanh Group dùng hơn 1.700 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để làm gì?

Ảnh minh họa

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, MCK: DXG) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán (9/12/2025), Đất Xanh Group đã chào bán thành công 93,5 triệu cổ phiếu với giá chào bán bình quân 18.600 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công 1.739,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Tổ chức phát hành sử dụng để góp bổ sung vốn cho công ty con là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An- công ty con do Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn.

Theo phương án phát hành, Bất động sản Hà An sẽ dùng số tiền này để góp vốn vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Phước Sơn.

Đầu tư Phước Sơn sử dụng số tiền tăng vốn để góp vốn vào Công ty CP Hội An Invest (công ty con của Công ty Phước Sơn) nhằm thực hiện đầu tư Dự án Khu chung cư cao tầng - Thương mại dịch vụ Tầm Nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview). Hội An Invest là chủ đầu tư dự án DatXanhHomes Parkview.

Tính đến ngày 19/12/2025, Đất Xanh Group đã giải ngân (góp vốn) xong theo kế hoạch nêu trên.

Được biết, ngày 9/12/2025, ba quỹ thành viên của Dragon Capital đã tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Đất Xanh.

Cụ thể, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 3,07 triệu cổ phiếu DXG, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 21 triệu cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 4 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, hai quỹ thành viên khác của Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 1,7 triệu cổ phiếu DXG. Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited bán 700.000 cổ phiếu, quỹ Saigon Investments Limited bán 1 triệu cổ phiếu.

4 nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt chào bán cổ phiếu của Đất Xanh Group. Nguồn: HNX

Sau các giao dịch nêu trên, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 83,3 triệu cổ phiếu lên hơn 109,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,4862% lên 9,8566% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh.

Ngoài 3 quỹ thành viên của Dragon Capital tham gia đợt chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Đất Xanh Group, quỹ ngoại Victory Holding Investment Limited (VHIL)- thành viên của Tập đoàn VinaCapital cũng tham gia mua nhiều nhất với 65,43 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 5,87% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh.



