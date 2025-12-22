Hoa Sen (HSG) thành lập công ty con vốn 300 tỷ đồng tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Ngày 19/12/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) công bố Nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hải Phòng (viết tắt: HSHP). Đây là doanh nghiệp do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ (300 tỷ đồng).



Trụ sở chính của công ty được đặt tại Lô CN21-01, Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.



Theo nội dung công bố, ngành nghề kinh doanh chính của Hoa Sen Hải Phòng là sản xuất sắt, thép, gang. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn đăng ký một danh mục hoạt động phong phú bao gồm: Sản xuất và gia công kim loại, Logistics, Thương mại và Bất động sản: Bán buôn vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, Công nghiệp hóa chất.

Cùng với quyết định thành lập, Tập đoàn Hoa Sen đã bổ nhiệm các nhân sự cấp cao để trực tiếp điều hành pháp nhân mới này.



Ông Nguyễn Ngọc Huy giữ chức danh Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ nhất. Ông Huy đồng thời là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Hoa Sen tại đây.



Ông Nguyễn Tấn Hòa được bổ nhiệm làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ hai.



Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng.



Hoa Sen Hải Phòng sẽ hoạt động dưới hình thức hạch toán độc lập với công ty mẹ.

Trước đó, Hoa Sen Group cũng công bố Nghị quyết về việc triển khai góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen Home.



Hoa Sen Home có vốn điều lệ dự kiến 1.000 tỷ đồng, trong đó HSG góp 99%. Địa chỉ doanh nghiệp dự kiến tại Tầng 3, Khối đế Thương mại - Khu chung cư phức hợp lô M2 (Sarimi) - số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM.



Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. HĐQT HSG cử ông Lê Phước Vũ làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của HSG tại thời điểm thành lập và các lần góp vốn tiếp theo tại Hoa Sen Home.﻿

Về kết quả kinh doanh, trong quý 4/2025 (từ 01/07 - 30/09/2025), Hoa Sen chỉ ghi nhận 84,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 69% so với quý 3 và là mức lợi nhuận thấp nhất trong 4 quý vừa qua.﻿



Dù vậy, so với mức lỗ 186 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, đây vẫn là con số khả quan.﻿

Doanh thu thuần quý 4 chỉ đạt 8.357 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước và giảm 14,3% so với quý 3. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp quý 4 vẫn đạt 12,2%, một mức ổn định và tương đương với quý 3 (12,4%).



Kết thúc niên độ tài chính (từ 01/10/2024 đến 30/09/2025), Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 36.538 tỷ đồng, giảm 7% so với niên độ trước.



Tuy nhiên, nhờ biên lợi nhuận gộp được cải thiện (từ 10,9% lên 12,4%) và tiết giảm chi phí bán hàng, công ty báo cáo lợi nhuận sau thuế đạt 731,5 tỷ đồng, tăng trưởng 42,1% so với cùng kỳ. Với kết quả này, HSG đã hoàn thành 146% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.