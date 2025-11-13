Chủ tịch Lê Phước Vũ lập công ty 1.000 tỷ nắm chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng trong nỗ lực cuối cùng trước khi rút khỏi Hoa Sen

Ngày 12/11, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, mã CK: HSG) công bố nghị quyết góp vốn thành lập CTCP Hoa Sen Home với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó HSG nắm 99% cổ phần, tương đương 990 tỷ đồng.

Địa chỉ trụ sở chính dự kiến tại Tầng 3, Khối đế thương mại – Khu chung cự phức hợp lô M2 (Sarimi) - Số 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.﻿

Ngành nghề chính của Hoa Sen Home là bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.﻿

HĐQT đồng ý cử ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại thời điểm thành lập và các lần góp thêm vốn tiếp theo để tăng vốn điều lệ của CTCP Hoa Sen Home (nếu có).﻿

Được biết, ﻿Hoa Sen Home là chuỗi bán vật liệu xây dựng đi vào hoạt động từ năm 2021. Hiện, hệ thống Hoa Sen Home đã có 126 cửa hàng trên toàn quốc. Năm 2025, Hoa Sen Home dự kiến mở mới 20 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng lên 140. Giai đoạn 2026 – 2030, công ty sẽ mở thêm 25 - 35 cửa hàng mỗi năm để tiến đến cột mốc 300 cửa hàng vào năm 2030.

Về chỉ số kinh doanh, doanh số của Hoa Sen Home trong năm 2024 là 13.300 tỷ đồng, năm 2025 mục tiêu đạt 15.000 tỷ và đến năm 2030 là 33.000 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD. Hoa Sen đề mục tiêu tăng trưởng kép bình quân hàng năm trong giai đoạn 2024 - 2030 là 16,3%; trong đó những sản phẩm mang thương hiệu Hoa Sen Home có tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm là 50%.

Tại kỳ Đại hội trước đó, ông Vũ cũng từng tuyên bố Hoa Sen Home sẽ là nỗ lực cuối cùng của bản thân trước khi rút khỏi Hoa Sen.

Ông Vũ cho biết việc phát triển hệ thống Hoa Sen Home sẽ là trụ cột tăng trưởng mới của Tập đoàn.



"Không có lý do gì phải nhốt Hoa Sen Home trong Hoa Sen Group, nhất là với khả năng 80% cửa hàng truyền thống phải đóng cửa trong tương lai gần. Tôi tin rằng với dân số Việt Nam, kinh tế Việt Nam tăng trưởng thì doanh thu của hệ thống Hoa Sen Home đạt một vài tỷ USD là chuyện nhỏ, chúng ta có thể nghĩ đến 10 tỷ USD hoặc hơn", ông Vũ nói.﻿

Dự kiến, tập đoàn cần nguồn vốn 3.600 tỷ đồng để mở rộng hệ thống cửa hàng cho giai đoạn 2025 – 2030. Song song, Công ty cũng cần 1.400 tỷ đồng để hoàn thiện 12 tổng kho trên cả nước; 400 tỷ đồng đầu tư công nghệ và 600 tỷ đồng cho hoạt động marketing.