Diễn biến mới tại "siêu dự án" tâm linh 1.270 tỷ của chủ tịch Tôn Hoa Sen

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng diễn ra ngày 12/10/2025, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen. Đây là một bước tiến pháp lý quan trọng để dự án được triển khai trong thời gian tới.

Pháp nhân phát triển dự án là Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7/2010 bởi ông Lê Phước Vũ, người hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG).

Đây là công ty riêng của ông Vũ và hoạt động độc lập với doanh nghiệp thép Hoa Sen đang niêm yết. Vào tháng 9/2024, công ty riêng này đã tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 650 tỷ đồng.

Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được duyệt vào tháng 7/2025, dự án có quy mô diện tích 521,11 ha tại huyện Đạ Huoai, bao gồm khu vực 1 rộng 426,28 ha và khu vực 2 rộng 94,83 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án được xác định là 1.270 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn, 70% là vốn tự có của doanh nghiệp, tương đương 889 tỷ đồng, và 30% còn lại (381 tỷ đồng) là vốn huy động từ các nguồn khác, bao gồm các tổ chức tín dụng.

Trước khi được cấp chứng nhận đầu tư, dự án đã hoàn thành các bước pháp lý cần thiết, bao gồm việc được cho thuê bổ sung gần 10.000 m2 đất vào tháng 5/2025.

Ngoài các hạng mục chính, dự án còn được quy hoạch để xây dựng khu vui chơi giải trí công cộng, khu sinh hoạt cộng đồng và một công trình điểm nhấn là Tháp Biểu tượng. Theo Ủy ban tỉnh Lâm Đồng, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định trước khi triển khai xây dựng các hạng mục này.

Trong khi dự án tâm linh được đầu tư bởi công ty riêng, tình hình kinh doanh của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) cũng là một yếu tố đáng chú ý. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lũy kế 9 tháng đầu niên độ 2024-2025 (từ 01/10/2024 đến 30/06/2025), doanh thu thuần của HSG đạt 28.181 tỷ đồng , giảm nhẹ so với con số 29.163 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 646,8 tỷ đồng , giảm khoảng 7% so với mức 696 tỷ đồng của 9 tháng đầu niên độ 2023-2024.