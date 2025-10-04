Tập đoàn Hoa Sen (HSG) bất ngờ giải thể một công ty liên kết

Ngày 2/10/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) đã thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen. Đây là 1 trong 2 công ty liên kết của Tập đoàn Hoa Sen.

Công ty này được thành lập vào tháng 6/2019, có trụ sở tại số 14, Lô E, Trung tâm thương mại Tân Thành, Khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



Công ty cho biết nguyên nhân giải thể là do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới dẫn đến việc thực hiện các hoạt động kinh doanh không còn hiệu quả.﻿

Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Hoa Sen góp 4,9 tỷ đồng, tương đương 49%.



Ông Trần Ngọc Chu là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Hoa Sen tại Cảng Quốc tế Hoa Sen. Ông Chu sinh năm 1962, hiện đang là Phó Chủ tịch Thường trực của Tập đoàn Hoa Sen.

Ông Chu có trách nhiệm thay mặt và đại diện Tập đoàn Hoa Sen thực hiện các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến số lượng cồ phần mà Công ty sở hữu tại CTCP Cảng Quốc tế Hoa Sen đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.



Cảng Quốc tế Hoa Sen đăng kí 31 ngành nghề kinh doanh, trong đó có Bốc xếp hàng hóa, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Xây dựng công trình kĩ thuật dân dụng…﻿

Liên quan đến lĩnh vực cảng biển, năm 2017 Hoa Sen đã rút toàn bộ 45% vốn tại CTCP Tiếp vận & Cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadept – liên doanh được thành lập cùng Gemadept.



Năm 2019, lợi nhuận sụt giảm mạnh, buộc HSG phải thu hẹp hoạt động, giải thể hàng loạt chi nhánh, bao gồm cả hai văn phòng đại diện ở Hà Nội và TP.HCM.﻿

Về kết quả kinh doanh, quý III niên độ 2024-2025 (từ 1/4/2025 – 30/6/2025), Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 9.500 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 274 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Luỹ kế 3 quý từ 1/10/2024 – 30/6/2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần 28.181 tỷ đồng và lãi sau thuế 647 tỷ đồng.