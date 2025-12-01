Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty ‘phát quà’ Giáng sinh bằng cổ tức tiền mặt 20%

23-12-2025 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Một công ty ‘phát quà’ Giáng sinh bằng cổ tức tiền mặt 20%

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 là ngày 25/12/2025. Ngày thanh toán là ngày 29/1/2026.

Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã chứng khoán: BAX), chủ sở hữu KCN Bàu Xéo đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo Nghị quyết được công bố, cổ đông BAX sẽ nhận được tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 20%, tương đương nhận 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu.

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 là ngày 25/12/2025. Ngày thanh toán là ngày 29/1/2026.

Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến BAX phải chi 16,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Hai cổ đông lớn nhất của BAX là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (sở hữu 36,07% vốn) và CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID, sở hữu 29,52% vốn) sẽ hưởng lợi lớn nhất từ đợt chi trả này, lần lượt nhận về 5,9 tỷ đồng và hơn 4,8 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông BAX đã phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là hơn 26,6 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cả năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 25%. Như vậy, BAX còn ít nhất 1 đợt chia cổ tức nữa trong thời gian tới.

Về kết quả kinh doanh, BAX ghi nhận doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 83,32 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 25,15 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.﻿ Sau 9 tháng đầu năm, BAX đã hoàn thành được khoảng 95% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Một công ty ‘phát quà’ Giáng sinh bằng cổ tức tiền mặt 20%- Ảnh 1.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/12, cổ phiếu BAX có giá 37.700 đồng/cp.

CII dồn lực cho cao tốc 1,4 tỷ USD: Tạm ngưng chia cổ tức, ưu tiên dòng vốn cho dự án BOT tư nhân lớn nhất lịch sử

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa Sen (HSG) thành lập công ty con vốn 300 tỷ đồng tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Hoa Sen (HSG) thành lập công ty con vốn 300 tỷ đồng tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải Nổi bật

Kinh Bắc (KBC) thâu tóm 99% vốn của chủ đầu tư tòa nhà 28 tầng trên đường Láng Hạ, Hà Nội

Kinh Bắc (KBC) thâu tóm 99% vốn của chủ đầu tư tòa nhà 28 tầng trên đường Láng Hạ, Hà Nội Nổi bật

Diễn biến mới trong thương vụ Tập đoàn Nhật Bản thâu tóm "Vua bút bi" Thiên Long

Diễn biến mới trong thương vụ Tập đoàn Nhật Bản thâu tóm "Vua bút bi" Thiên Long

20:40 , 22/12/2025
Vì sao cổ phiếu liên quan đến Shark Hưng bị bán tháo?

Vì sao cổ phiếu liên quan đến Shark Hưng bị bán tháo?

20:13 , 22/12/2025
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'kiếm' 1,7 tỷ USD chỉ sau 6 tiếng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'kiếm' 1,7 tỷ USD chỉ sau 6 tiếng

16:03 , 22/12/2025
AEON rút lui, THACO của ông Trần Bá Dương tiếp quản "đất vàng" hơn 8ha, sẵn sàng triển khai TTTM Hoàng Mai – Giáp Bát

AEON rút lui, THACO của ông Trần Bá Dương tiếp quản "đất vàng" hơn 8ha, sẵn sàng triển khai TTTM Hoàng Mai – Giáp Bát

15:24 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên