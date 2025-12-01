Một công ty ‘phát quà’ Giáng sinh bằng cổ tức tiền mặt 20%

Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã chứng khoán: BAX), chủ sở hữu KCN Bàu Xéo đã công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt.



Theo Nghị quyết được công bố, cổ đông BAX sẽ nhận được tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 20%, tương đương nhận 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu.



Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 là ngày 25/12/2025. Ngày thanh toán là ngày 29/1/2026.



Với 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến BAX phải chi 16,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Hai cổ đông lớn nhất của BAX là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (sở hữu 36,07% vốn) và CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID, sở hữu 29,52% vốn) sẽ hưởng lợi lớn nhất từ đợt chi trả này, lần lượt nhận về 5,9 tỷ đồng và hơn 4,8 tỷ đồng.



Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông BAX đã phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là hơn 26,6 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cả năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 25%. Như vậy, BAX còn ít nhất 1 đợt chia cổ tức nữa trong thời gian tới.

Về kết quả kinh doanh, BAX ghi nhận doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 83,32 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 25,15 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.﻿ Sau 9 tháng đầu năm, BAX đã hoàn thành được khoảng 95% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025.